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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

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Особенности питания при ГЭРБ

27 ноября 2023, 14:52
ГЭРБ — это хроническое заболевание пищеварительной системы, при котором содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки часто поднимается вверх — в пищевод, вызывая воспаление его стенок. Болезнь обычно проявляется чередованием обострений и периодов ремиссии.

Главная причина возникновения ГЭРБ — воспаление в желудке и снижение тонуса желудочного клапана, который контролирует прохождение пищи. Такое состояние может быть вызвано возрастными изменениями, ожирением, курением или злоупотреблением алкоголем. Есть также генетическая предрасположенность к этому заболеванию, пишет Pravda.Ru.

Риск развития ГЭРБ увеличивается у людей, которые потребляют жирную, жареную и соленую пищу, курят, ведут сидячий образ жизни и перекусывают перед сном. Характерные симптомы ГЭРБ включают изжогу, горечь во рту, боль при глотании, боль в груди, першение в горле и осиплость голоса. У некоторых людей с этим заболеванием может также появиться хронический кашель.

Чтобы облегчить состояние при ГЭРБ и избежать обострений, рекомендуется пересмотреть свой режим питания. Нужно отказаться от жирной и жареной пищи, сигарет и алкоголя, есть небольшими порциями каждые 3-4 часа, предпочтительно в одно и то же время, и ужинать за 2 часа до сна.

При ГЭРБ допустимо включать в меню нежирные молочные продукты, тушёное или приготовленное на пару мясо, рыбу, овощные, рыбные и нежирные мясные супы, яйца в виде омлета, отварные или тушеные овощи, домашние компоты и кисели, некрепкий чай. Пить воду следует по потребности организма.

С целью предотвращения изжоги и других неприятных симптомов ГЭРБ рекомендуется избегать жирного и жилистого мяса, наваристых супов, жареных или сваренных вкрутую яиц, сырых овощей, кислых фруктов и ягод, майонеза, копченостей, газированных напитков, кофе и алкоголя. Вместо этого можно завтракать кашами долгой варки или омлетом, а перед сном выпить стакан нежирного кефира.

Важно отметить, что это общие рекомендации по питанию при ГЭРБ. Некоторые исследователи предлагают персонализированный подход, при котором исключаются продукты, вызывающие симптомы у конкретного человека.

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