Особенности питания при ГЭРБ

Чтобы облегчить состояние при ГЭРБ и избежать обострений, рекомендуется пересмотреть свой режим питания. Нужно отказаться от жирной и жареной пищи, сигарет и алкоголя, есть небольшими порциями каждые 3-4 часа, предпочтительно в одно и то же время, и ужинать за 2 часа до сна.