Омское училище имени Шебалина закупит гусли за 650 тысяч рублей

Музыкальное училище имени В. Я. Шебалина закупит сразу три дорогих музыкальных инструмента. Из контракта, опубликованного на сайте госзакупок, следует, что Шебалинке нужны клавишные концертные гусли, труба и тимбалес. Первый из этих инструментов обойдется училищу в 657 тысяч рублей, второй — в 61,5 тысяч, третий — в 97,3 тысячи рублей. Гусли отечественного производства, а вот труба и тимбалес — китайские.