Омское училище имени Шебалина закупит гусли за 650 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Музыкальное училище имени В. Я. Шебалина закупит сразу три дорогих музыкальных инструмента. Из контракта, опубликованного на сайте госзакупок, следует, что Шебалинке нужны клавишные концертные гусли, труба и тимбалес. Первый из этих инструментов обойдется училищу в 657 тысяч рублей, второй — в 61,5 тысяч, третий — в 97,3 тысячи рублей. Гусли отечественного производства, а вот труба и тимбалес — китайские.
Конракт заключен с ООО «Эм Си Мьюзик». Его директором и единственным учредителем является Михаил Секачев. Специализация фирмы — «Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями», чистая прибыль за 2022 год составила 380 тысяч рублей. В этой компании числится только 1 сотрудник, прописана она в квартире в Амурском поселке.