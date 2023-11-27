Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Иллюстрация

Один огромный каток. Омичей предупредили о гололеде на дорогах

27 ноября 2023, 05:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области в ближайшие дни ожидается гололед и снежные накаты

Существенных осадков в регионе синоптики не ждут, как минимум, до середины недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, но синоптики предупреждают о гололеде.

Сегодня, 27 ноября, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Температура воздуха составит -3…+2°.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью -2…-7°, при прояснении до -12°, днем воздух прогреется до +1…-4°.

В среду, 29 ноября, характер погоды не изменится. Температура ночью -4…-9°, днем -1…-6°.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени. Деревья сильно контрастируют на фоне заснеженных дорожек города.

Весна поторопилась. В Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени
Узнать подробнее
#Погода#Омск#Гололед#Осадки#Синоптики#Евгений Игишев
Подпишитесь
Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 04:18
Доча, Шоваа и Ромеш. Каки необычные имена дают омичи новорожденным
Сегодня, 03:15
С долгостроем-автоцентром. Участок на Левобережье Омска продают за 45 миллионов
Сегодня, 04:00
Кто хочет стать миллионером? Омичу в среднем необходимо 12 лет, чтобы накопить 1 млн
Сегодня, 05:17
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
Сегодня, 03:49
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Сегодня, 06:43