Один огромный каток. Омичей предупредили о гололеде на дорогах

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, но синоптики предупреждают о гололеде.
Сегодня, 27 ноября, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Температура воздуха составит -3…+2°.
Во вторник преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью -2…-7°, при прояснении до -12°, днем воздух прогреется до +1…-4°.
В среду, 29 ноября, характер погоды не изменится. Температура ночью -4…-9°, днем -1…-6°.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени. Деревья сильно контрастируют на фоне заснеженных дорожек города.