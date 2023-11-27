«НоваТор» продал право потребовать долг со своего учредителя Арсена Пономарева

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Омске сейчас продолжается банкротство ООО «НоваТор» — крупной фирмы, единственным учредителем которой является известный бизнесмен Арсен Пономарев. Сейчас «НоваТором» управляет конкурсный управляющий Вардан Варданян, и сегодня, 27 ноября, он опубликовал официальное сообщение о результатах торгов, на которые был выставлен ряд ценных активов компании.
Город55 уже писал о том, что Варданян пытается продать права требования разных денежных сумм с юридических и физических лиц. Они были объединены в несколько лотов. Лот №1 включал долги компаний «АККА», «Артэс-Сиб», «БМС», «Омский фермер» и других в совокупности примерно на 1,5 млн рублей. Его купила жительница Ростова Виолетта Бушмина за 48 тысяч 777 рублей 77 копеек (примерно в 30 раз дешевле номинала).
В лоте №2 фигурирует «право требования задолженности к Пономареву Арсену Геннадьевичу, вследствие взыскания с Пономарева Арсена Геннадьевича в конкурсную массу, формируемую в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью „Новатор“». Задолженность эта составляет 1 млн 268 тысяч рублей, но право потребовать ее вкупе с долгами других людей еще на 550 тысяч рублей оценивается всего в 74 тысячи 939 рублей — это в 20 с лишним раз меньше номинала.
Лот №2 тоже нашел своего покупателя: его приобрел некто Вадим Зинц. При этом стоимость покупки пока не известна.
Город55 писал о том, что Вардан Варданян добился привлечения Пономарева к субсидиарной ответственности по долгам «НоваТора» как виновника убытков компании. Бизнесмен пытался оспорить это решение, но потерпел неудачу.