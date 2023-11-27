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Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом

27 ноября 2023, 03:49
Фото: 1MI
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В городе Омской области потратят миллион рублей на новогодний городок с драконом

Заказчик — МКУ «Городское хозяйство» Калачинского городского поселения — уже выбрал подрядчика для выполнения работ.

Города Омской области продолжают готовиться к предстоящим новогодним праздникам. Так, в Калачинске муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» выбрало компанию, которая сделает новогодний городок на улице Пионерская.

Подрядчиком стала местная компания — «Управление механизации — 10», владельцем которой является Надежда Приходько. Заявка фирмы была единственной на торгах, контракт с ней заключат по максимальной начальной цене — 1 000 612,69 рублей.

За эту сумму ООО «Управление механизации — 10» должно не только обустроить новогодний городок, но и также следить за порядком в пространстве и в установленный срок демонтировать его.

Как следует из условий договора, до 25 декабря в Калачинске появятся средняя и детская горки, две снежных скульптуры в честь символа будущего года — дракона (высота обеих композиций не менее 2 метров), натуральная ель высотой не менее 10 метров, снежный лабиринт и соответствующая новогодняя иллюминация.

Затем в течение двух месяцев — с 25 декабря 2023-го по 25 февраля 2024-го — подрядчику предстоит обеспечивать безопасную эксплуатацию новогоднего городка: в частности, проводить ежедневный осмотр всей территории, ремонтировать горки и другие конструкции, чистить снег, убирать мусор.

После завершения работы новогоднего городка, а произойдет это 25 февраля следующего года, у компании будет четыре дня на демонтаж всех конструкций и вывоз снега на место, установленное заказчиком.

Напомним, что в Омской области в этом году выделили 19,6 млн рублей на покупки 43,7 тысячи новогодних подарков для воспитанников детских домов. На каждой коробке разместят праздничное поздравление от губернатора, а внутри будет не менее 900 граммов сладостей:

900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
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#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Новогодняя елка#Горки#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Калачинск#Украшения#Калачинский район#Юлия Истомина#Новый год 2024
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