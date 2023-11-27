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Налоговая начала банкротить «Перспективу» Дмитрия Павлова

Налоговая начала банкротить «Перспективу» Дмитрия Павлова

27 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI
В суд уже поступило соответствующее заявление.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области обратилась в региональный Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании несостоятельным должником ООО «Перспектива». Эта компания специализируется на розничной торговле через Интернет, и последний финансовый год она закончила с убытком в 12 млн рублей. При этом стоимость активов «Перспективы» оценивается отрицательным числом — минус 227 млн рублей.

Руководит компанией Дарья Пуяндайкина, уставный капитал «Перспективы» поделен между Дмитрием Павловым и Сергеем Журовым в соотношении 95 к 5. Павлов, много лет подряд заседающий в Законодательном собрании Омской области, известен в первую очередь как учредитель «Омских кабельных сетей», но он связан с еще целым рядом бизнес-активов. Судьба этих фирм складывается по-разному: не так давно Город55 писал о начале банкротства ООО «Эффективные решения».

Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
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#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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