Налоговая начала банкротить «Перспективу» Дмитрия Павлова

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области обратилась в региональный Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании несостоятельным должником ООО «Перспектива». Эта компания специализируется на розничной торговле через Интернет, и последний финансовый год она закончила с убытком в 12 млн рублей. При этом стоимость активов «Перспективы» оценивается отрицательным числом — минус 227 млн рублей.
Руководит компанией Дарья Пуяндайкина, уставный капитал «Перспективы» поделен между Дмитрием Павловым и Сергеем Журовым в соотношении 95 к 5. Павлов, много лет подряд заседающий в Законодательном собрании Омской области, известен в первую очередь как учредитель «Омских кабельных сетей», но он связан с еще целым рядом бизнес-активов. Судьба этих фирм складывается по-разному: не так давно Город55 писал о начале банкротства ООО «Эффективные решения».