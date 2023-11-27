Налоговая начала банкротить «Перспективу» Дмитрия Павлова

Руководит компанией Дарья Пуяндайкина, уставный капитал «Перспективы» поделен между Дмитрием Павловым и Сергеем Журовым в соотношении 95 к 5. Павлов, много лет подряд заседающий в Законодательном собрании Омской области, известен в первую очередь как учредитель «Омских кабельных сетей», но он связан с еще целым рядом бизнес-активов. Судьба этих фирм складывается по-разному: не так давно Город55 писал о начале банкротства ООО «Эффективные решения».