На Сахалине откроют более 3 тысяч мест дополнительного образования в 2024 году

Новый образовательный вектор являются частью национального проекта «Образование», который ранее инициировал президент России Владимир Путин. На конференции в Южно-Сахалинске обсудили перспективы новой отрасли, посвященной развитию дополнительных навыков и талантов школьников. Более 150 специалистов образования, культуры, спорта и молодежной политики, в том числе педагоги приняли участие в пленарном заседании и тематических дискуссиях. В частности, эксперты поговорили о том, как дополнительное образование помогает школьникам в выборе профессии, а также подвели промежуточные итоги работы по выполнению концепции развития отрасли до 2030 года.