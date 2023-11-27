На очереди третий. В омском ЖК «Волгоградская звезда» построят многоэтажный дом

Это будет уже третья многоэтажка, которую возведет «СК „Горпроект“» на Волгоградской. Всего жилой комплекс будет состоять из четырех домов. Два из них компания уже строит на двух соседних участках площадью 3969 и 4866 кв. м. В каждой из многоэтажек будет по 80 квартир. Одну застройщик рассчитывает ввести в эксплуатацию в 1 квартале следующего года, а второй дом — во 2 квартале 2024-го.