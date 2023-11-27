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На очереди третий. В омском ЖК «Волгоградская звезда» построят многоэтажный дом

27 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском ЖК «Волгоградская звезда» собираются строить третий многоэтажный дом

В качестве застройщика выступает местная строительная компания «Горпроект».

Городу55 стало известно, что «Строительной компании „Горпроект“» одобрили проект строительства многоэтажного дома в Кировском округе. Появится он на территории ЖК «Волгоградская звезда», недалеко от микрорайона «Зеленая река».

ООО «Базис» уже выдало положительное заключение на проект строительства. А его разработкой для застройщика занимался омский «Проектный институт „Горпроект“».

Это будет уже третья многоэтажка, которую возведет «СК „Горпроект“» на Волгоградской. Всего жилой комплекс будет состоять из четырех домов. Два из них компания уже строит на двух соседних участках площадью 3969 и 4866 кв. м. В каждой из многоэтажек будет по 80 квартир. Одну застройщик рассчитывает ввести в эксплуатацию в 1 квартале следующего года, а второй дом — во 2 квартале 2024-го.

Участки, на которых строят ЖК «Волгоградская звезда»Участки, на которых строят ЖК «Волгоградская звезда»
Участки, на которых строят ЖК «Волгоградская звезда»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что «Строительную компанию „Горпроект“» зарегистрировали в Омске в 2010 году. В ноябре 2022 года у фирмы сменился владелец: вместо Владимира Волкова учредителем стал Сергей Доронин. В прошлом году выручка «Горпроекта» составила 540 тысяч рублей, а чистая прибыль — 195 тысяч. Доронин, кстати, также является руководителем ООО «Апарт-отель „Маршал“».

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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина#Жилой комплекс
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