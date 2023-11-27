Минэкономразвития и КМСП представили проект «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Программа соответствует задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Курирует инициативу Министерство экономического развития РФ. В части льготного кредитования стратегическую инициативу поддерживает Корпорация МСП, пишет rbc.ru.
Проект «Взлет — от стартапа до IPO» включает в себя такой инструмент, как льготные кредиты под 3 процента. Данный механизм доступен для технологических и инновационных предприятий, относящихся к категории МСП. Эти средства компании могут использовать как инвестиции или оборотный капитал. Например, деньги можно вложить в модернизацию производства, закупку необходимого сырья, уплату налогов, в том числе НДФЛ. Также на эти средства можно профинансировать участие в тендере.
Программа распространяется на представителей таких направлений бизнеса, как искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика, сфера интернета вещей. Также на поддержку могут претендовать компании, работающие в области коммуникационных технологий, новых производственных и генетических технологий, технологии новых материалов и других направлений. Всего — 16 различных отраслей.
Помимо этого, претендующее на поддержку предприятие должно демонстрировать высокие финансовые результаты: получать более ста миллионов рублей в год и показывать прирост за этот же период не менее чем на 12 процентов.
Чтобы получить кредит, необходимо подать заявку. Сделать это можно через цифровую платформу МСП.РФ. После того как МСП Банк проверит ее, он запросит необходимую документацию. На заключительном этапе Корпорация МСП должна дать оценку в отношении того, соответствует ли заемщик категории высокотехнологичных компаний.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, данный вид поддержки компаний из сферы высоких технологий стал достаточно востребованным.
«Что особенно важно, расширяется и география охвата программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России», — подчеркивал Александр Исаевич.
Напомним, проект стартовал в апреле прошлого года. Уже к июлю 2023 года программой воспользовались более 140 высокотехнологичных предприятий из сектора МСП. Компании подписали договоры на общую сумму 22,8 миллиарда рублей.
Росту количества участников способствовало и смягчение условий участия в программе. Так, правительство сняло ограничения по числу кредитных договоров в рамках программы. Кроме этого, упростились условия расчета темпов роста выручки.