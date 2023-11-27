Минэкономразвития и КМСП представили проект «Взлет — от стартапа до IPO»

Проект «Взлет — от стартапа до IPO» включает в себя такой инструмент, как льготные кредиты под 3 процента. Данный механизм доступен для технологических и инновационных предприятий, относящихся к категории МСП. Эти средства компании могут использовать как инвестиции или оборотный капитал. Например, деньги можно вложить в модернизацию производства, закупку необходимого сырья, уплату налогов, в том числе НДФЛ. Также на эти средства можно профинансировать участие в тендере.