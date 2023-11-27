Метеоролог объяснила причины урагана, накрывшего юг России

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Сочи несколько деревьев упали на дорогу и заблокировали Курортный проспект. Движение пришлось временно остановить в обе стороны. Водители не стали ждать помощи и решили сами удалить препятствие. Им помогли спасатели, которые прибыли на место.
Еще одно дерево чуть не пострадало от людей на остановке общественного транспорта.
Причины такой суровой погоды вызывают интерес. Некоторые связывают ее с полнолунием в знаке Близнецов, другие предполагают использование климатического оружия Западом.
Метеоролог Татьяна Позднякова помогла разобраться в истинных причинах урагана. В беседе с журналистом Общественной службы новостей она рассказала о резких изменениях погоды в ноябре.
«Южные циклоны всегда представляют опасность, потому что море у нас еще теплое, а наша территория уже заснежена из-за начала зимы. Поэтому, когда средиземноморский циклон достигает нашей территории, он усиливается, что приводит к сильным снегопадам и ветрам. Градиенты давления в этом циклоне очень большие», — объяснила она.
Позднякова отметила, что сейчас именно такой циклон пришел к нам.
«Циклон задел Черноземье, но мы оказались в его зоне ненастья. У нас уже есть снег, но сильного ветра не было. Крым и Черноморское побережье Кавказа, конечно, приняли значительное воздействие холодного фронта. Ветер усилился до ураганного. Сорок метров в секунду — это очень сложно», — указала метеоролог.
Что касается осадков, Позднякова напомнила о мокром снеге, который накапливался на деревьях. Она объяснила, что все эти факторы вместе привели к погодному краху.
Метеоролог также исключила возможность использования климатического оружия. По ее мнению, зима пришла раньше, чем было ожидаемо.
«Иногда мы и в декабре ждем, будет ли снег у нас или нет. В этом году он пришел раньше и выпал очень много, затронув значительную часть европейской территории и вызывая усиление средиземноморского циклона в южных районах России», — пояснила метеоролог.
В ближайшие дни, по словам Татьяны Поздняковой, западная часть России попадет в теплую часть циклона, и температура поднимется выше нуля, снег растает, а в следующую ночь ожидается холодная погода с минусовыми температурами.
«С завтрашнего дня температура будет понижаться, уже в среду будет на пять градусов ниже, чем обычно для ноября. Зима приходит», — заключила метеоролог.