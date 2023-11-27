Метеоролог объяснила причины урагана, накрывшего юг России

«Южные циклоны всегда представляют опасность, потому что море у нас еще теплое, а наша территория уже заснежена из-за начала зимы. Поэтому, когда средиземноморский циклон достигает нашей территории, он усиливается, что приводит к сильным снегопадам и ветрам. Градиенты давления в этом циклоне очень большие», — объяснила она.