Массовое ДТП на Серовском тракте: 3 пострадавших

В ходе ДТП все транспортные средства получили повреждения. Водители автомобилей «Форд» и «Фольксваген», а также пассажир последнего, рожденный в 1991 году, были доставлены в городскую больницу города Кушва с разными травмами. При этом установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что способствовало снижению травм.