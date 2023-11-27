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Массовое ДТП на Серовском тракте: 3 пострадавших

27 ноября 2023, 06:54
На Серовской дороге произошло большое ДТП, в результате которого 3 человека пострадали. Эту информацию сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

На трассе Екатеринбург — Серов случилось массовое ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Акорд» превысил скорость при обгоне и не смог контролировать движение, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус», пишет ФедералПресс.

В результате удара водитель «Форд Фокуса» потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло».

В ходе ДТП все транспортные средства получили повреждения. Водители автомобилей «Форд» и «Фольксваген», а также пассажир последнего, рожденный в 1991 году, были доставлены в городскую больницу города Кушва с разными травмами. При этом установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что способствовало снижению травм.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что все участники дорожного движения находились в трезвом состоянии.

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