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Массовая задержка и отмена рейсов зафиксирована в московских аэропортах

27 ноября 2023, 06:59
По информации из приложения «Яндекс Расписания», в аэропортах Москвы снова произошли задержки и отмены множества рейсов. По крайней мере, 35 вылетов задержаны, а 4 были отменены. Проблемы возникли в Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В Внуково 14 рейсов задержали, а 3 отменили. В Домодедово также задержаны 14 рейсов, и один был отменен. В Шереметьево было задержано 7 рейсов, сообщает информационное агентство РИА «Новости». Причиной инцидента стали обильные снегопады в городе.

Это не первый случай массовой отмены авиарейсов в Москве. Аналогичный инцидент произошел 25 ноября. В тот день задержали и отменили более 30 рейсов, пишет ФедералПресс.

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