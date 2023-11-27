Массовая задержка и отмена рейсов зафиксирована в московских аэропортах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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В Внуково 14 рейсов задержали, а 3 отменили. В Домодедово также задержаны 14 рейсов, и один был отменен. В Шереметьево было задержано 7 рейсов, сообщает информационное агентство РИА «Новости». Причиной инцидента стали обильные снегопады в городе.
Это не первый случай массовой отмены авиарейсов в Москве. Аналогичный инцидент произошел 25 ноября. В тот день задержали и отменили более 30 рейсов, пишет ФедералПресс.