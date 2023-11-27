Массовая задержка и отмена рейсов зафиксирована в московских аэропортах

По информации из приложения «Яндекс Расписания», в аэропортах Москвы снова произошли задержки и отмены множества рейсов. По крайней мере, 35 вылетов задержаны, а 4 были отменены. Проблемы возникли в Внуково, Домодедово и Шереметьево.