Максим Пучков: Переосмысление Бизнеса

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Максим Пучков начал своё образование в престижной физико-математической школе, затем продолжил свой академический путь в Московском авиационном институте, где получил две специальности: радиоэлектронику и экономику. Эти навыки оказались основой для его будущих успехов. (Источник: newizv.ru)
Пучков начал свою карьеру в рекламном агентстве, разрабатывая компьютерную графику для телевидения, что было новаторским направлением в то время. Затем он перешел на работу в образовательный телеканал «Российские университеты», продолжая расширять свои профессиональные горизонты.
После успешного опыта в медиаиндустрии, Пучков сменил сферу деятельности, перейдя в журналистику и PR. Его работа в издательском доме «Коммерсантъ» и последующие PR-проекты для крупных нефтяных компаний позволили ему набраться необходимого опыта в этих областях.
Максим Пучков расширил свой бизнес-горизонт, инвестируя в медийные проекты и ценные бумаги, включая приобретение международных медиаактивов. Его участие в покупке лицензии на цифровое вещание в Германии и развитие телевизионных студий за рубежом открыло новые возможности для его бизнеса.
Пучков также активно инвестировал в коммерческую недвижимость и стрит-ритейл в Москве. Он основал компанию, занимающуюся коммерциализацией общественных пространств, что стало важной частью его бизнес-империи.
В последние годы Пучков активно инвестирует в стартапы, особенно в области EdTech, а также в производство одежды, расширяя своё присутствие на российских маркетплейсах.