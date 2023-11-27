Максим Пучков: Переосмысление Бизнеса

Пучков начал свою карьеру в рекламном агентстве, разрабатывая компьютерную графику для телевидения, что было новаторским направлением в то время. Затем он перешел на работу в образовательный телеканал «Российские университеты», продолжая расширять свои профессиональные горизонты.