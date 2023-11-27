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Максим Пучков: Переосмысление Бизнеса

Максим Пучков: Переосмысление Бизнеса

27 ноября 2023, 13:28
Фото: piqsels.com
От Классной Доски до Корпоративной Лестницы

Максим Пучков начал своё образование в престижной физико-математической школе, затем продолжил свой академический путь в Московском авиационном институте, где получил две специальности: радиоэлектронику и экономику. Эти навыки оказались основой для его будущих успехов. (Источник: newizv.ru)

Вступление в Медиа-Индустрию

Пучков начал свою карьеру в рекламном агентстве, разрабатывая компьютерную графику для телевидения, что было новаторским направлением в то время. Затем он перешел на работу в образовательный телеканал «Российские университеты», продолжая расширять свои профессиональные горизонты.

Журналистика и PR

После успешного опыта в медиаиндустрии, Пучков сменил сферу деятельности, перейдя в журналистику и PR. Его работа в издательском доме «Коммерсантъ» и последующие PR-проекты для крупных нефтяных компаний позволили ему набраться необходимого опыта в этих областях.

Инвестиции в Медиа и Бизнес

Максим Пучков расширил свой бизнес-горизонт, инвестируя в медийные проекты и ценные бумаги, включая приобретение международных медиаактивов. Его участие в покупке лицензии на цифровое вещание в Германии и развитие телевизионных студий за рубежом открыло новые возможности для его бизнеса.

Недвижимость и Коммерция

Пучков также активно инвестировал в коммерческую недвижимость и стрит-ритейл в Москве. Он основал компанию, занимающуюся коммерциализацией общественных пространств, что стало важной частью его бизнес-империи.

Инвестиции в Стартапы и Моду

В последние годы Пучков активно инвестирует в стартапы, особенно в области EdTech, а также в производство одежды, расширяя своё присутствие на российских маркетплейсах.

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