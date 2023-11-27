Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной

В местных пабликах сообщают, что проблема с отоплением актуальна в домах на улицах Буркенина, Советской, Октябрьской, Почтовой, 40 лет ВЛКСК, Пионерской и других. На претензии омичей Госжилинспекция отвечает лишь стандартной отпиской.