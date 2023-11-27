Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В редакцию Города55 обратились жители поселка Любино с проблемой холодных батарей в домах. Со слов местных, после запуска новой котельной десятки домов остаются без тепла.
«Прокуратура и власти бездействуют, перепихивая все на управляющую компанию. Что уж будет с наступлением холодов, неизвестно. Проблема в самой котельной, работает со сбоями, об этом говорят сами работники, к отдаленным домам не хватает давления, но Роспотребнадзор, по неизвестной причине, претензии предъявляет к управляющей компании», — рассказал житель Любино Евгений Локтин.
В местных пабликах сообщают, что проблема с отоплением актуальна в домах на улицах Буркенина, Советской, Октябрьской, Почтовой, 40 лет ВЛКСК, Пионерской и других. На претензии омичей Госжилинспекция отвечает лишь стандартной отпиской.
«Во время отопительного периода температура в жилых помещениях должна быть не ниже +20°С (в угловых комнатах — +22°С) и не выше +24°С (в угловых комнатах — не выше +26°С). Если данная температура ниже нормы, то собственникам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерские службы УК/ТСЖ/ТСН и ресурсоснабжающей организации, оставить заявки на проведение замера температуры воздуха в квартире», — рассказали в ведомстве.
Новую котельную построили и ввели в эксплуатацию в нынешнем году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Ее обслуживает компания ООО «Тепловик». Город55 обратился за комментарием в организацию.
«У нас было несколько выездов, в том числе совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой, и температура не ниже 22 градусов везде. Норма везде выдерживается. Батареи у всех теплые. Есть, конечно, в старых домах, проблемы, так как батареи старые, их надо чистить. Но это уже обслуживающая организация должна делать», — рассказали в «Тепловике».
Тем не менее, местные жители продолжают греться обогревателями и намерены вновь обращаться в прокуратуру, пока не пришли сибирские морозы.