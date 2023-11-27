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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Пожар произошел грубокой ночью

Курение в постели убило 58-летнюю жительницу Омской области

27 ноября 2023, 13:07
Фото: СКР по Омской области
Пожар произошел грубокой ночью

В Омской области курение унесло жизнь 58-летней женщины

Из-за вредной привычки загорелся дом, где жила женщина.

В Исилькульском районе Омской области следователи выясняют все причины пожара, который унес жизнь 58-летней женщины.

«Предварительно, 27 ноября около 03:35 поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Исилькуль. При тушении в жилище на кровати было обнаружено тело хозяйки», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По сути, серьезно обгорел только угол дома, но как раз в этом месте стояла кровать, на которой и спала женщина.

Причиной возгорания эксперты назвали курениеПричиной возгорания эксперты назвали курение
Причиной возгорания эксперты назвали курение
Фото: СКР по Омской области

По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало курение в постели.

Добавим, как ранее сообщал Город55, в Омской области за минувшую неделю произошло 8 смертельных пожаров.

С начала прошлой недели в Омской области произошло 8 пожаров со смертельным исходом
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