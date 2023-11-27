Курение в постели убило 58-летнюю жительницу Омской области

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В Исилькульском районе Омской области следователи выясняют все причины пожара, который унес жизнь 58-летней женщины.
«Предварительно, 27 ноября около 03:35 поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Исилькуль. При тушении в жилище на кровати было обнаружено тело хозяйки», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По сути, серьезно обгорел только угол дома, но как раз в этом месте стояла кровать, на которой и спала женщина.
По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало курение в постели.
Добавим, как ранее сообщал Город55, в Омской области за минувшую неделю произошло 8 смертельных пожаров.