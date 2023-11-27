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Кто хочет стать миллионером? Омичу в среднем необходимо 12 лет, чтобы накопить 1 млн

27 ноября 2023, 05:17
Фото: 1MI
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Статистики выяснили, что омичу необходимо 11,7 лет, чтобы накопить один миллион

При этом больше 15% жителей региона не смогут стать миллионерами даже за 15 лет.

Жителю Омской области, чтобы накопить 1 миллион рублей, необходимо в среднем 11,7 лет. При этом доля работников, которым не удастся стать миллионером и за 15 лет, составляет 15,6%. Исследование подготовило «РИА Новости» на основании данных Росстата.

В расчетах предполагается, что среднестатистический житель будет откладывать ежемесячно 10% от зарплаты на пополняемом банковском вкладе. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион.

Отметим, что в целом по стране, чтобы накопить 1 миллион, необходимо 10 лет. Быстрее всего получится это сделать на Чукотке — за 5,3 года. Дольше всех этот процесс происходит в Ингушетии — более 15 лет.

Ранее в Омскстате озвучили средние зарплаты учителей и врачей в регионе. Однако, жители региона посчитали цифры статистиков сильно завышенными.

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#Экономика#Омск#Деньги#Росстат#Евгений Игишев#Вклад#Миллионер#Депозит
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