Кто хочет стать миллионером? Омичу в среднем необходимо 12 лет, чтобы накопить 1 млн

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Жителю Омской области, чтобы накопить 1 миллион рублей, необходимо в среднем 11,7 лет. При этом доля работников, которым не удастся стать миллионером и за 15 лет, составляет 15,6%. Исследование подготовило «РИА Новости» на основании данных Росстата.
В расчетах предполагается, что среднестатистический житель будет откладывать ежемесячно 10% от зарплаты на пополняемом банковском вкладе. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион.
Отметим, что в целом по стране, чтобы накопить 1 миллион, необходимо 10 лет. Быстрее всего получится это сделать на Чукотке — за 5,3 года. Дольше всех этот процесс происходит в Ингушетии — более 15 лет.
Ранее в Омскстате озвучили средние зарплаты учителей и врачей в регионе. Однако, жители региона посчитали цифры статистиков сильно завышенными.