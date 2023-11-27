Как выбрать шапку для ребенка

Для сохранения внешнего вида детской шапки следует соблюдать рекомендации по уходу. При сильном загрязнении лучше обратиться в химчистку. Если шапка из шерсти, стирать ее при температуре не выше 30 градусов. Если на бирке указано, что шапку нужно стирать вручную, следуйте этому указанию. В среднем стирать шапку достаточно дважды за сезон, но если ребенок сильно потеет в ней, то стирку придется проводить чаще. Белые шапки требуют более частого стирания.