Как выбрать шапку для ребенка

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Общественная служба новостей выяснила, как правильно подобрать шапку для ребенка на зиму.
Первое, на что нужно обратить внимание, это размер шапки. Обычно указанный производителем размер соответствует объему головы ребенка. Размер можно посмотреть на вшитых бирках. Для измерения размера головы ребенка необходимо взять сантиметр и произвести замеры по лбу, вискам, над ушами и затылку. Если у ребенка густые волосы, то измерение нужно проводить поверх волос.
Также можно ориентироваться на возраст ребенка. Средние размеры головы в определенном возрасте выглядят следующим образом:
В первый год жизни голова младенца увеличивается на 5 размеров, поэтому покупка зимней шапки заранее может быть нецелесообразной. Лучше выбирать шапку для новорожденного непосредственно перед началом холодов.
Кроме размера, также важно обратить внимание на материал, из которого изготовлена шапка. Это влияет на ее способность сохранять тепло. Наиболее распространенными материалами для детских зимних шапок являются мех, пух, хлопок и шерсть.
Мех — очень теплый материал, который эффективно защищает голову ребенка от ледяного ветра. Однако перед покупкой следует убедиться, что мех мягкий и не вызывает раздражение кожи ребенка.
Пух также обладает отличной теплоизоляцией, но может вызывать аллергические реакции. Поэтому для маленьких детей лучше выбрать другой материал.
Хлопок — натуральный материал, который хорошо переносится детской кожей и не вызывает аллергии. Шапка с подкладкой из хлопка будет отличным вариантом.
Шерсть хорошо согревает, но может быть продуваемой. Поэтому для регионов с суровыми зимами лучше выбрать другой материал.
При выборе шапки для ребенка, обратите внимание на ее воздухопроницаемость, натуральность и гипоаллергенность.
Теперь рассмотрим самые популярные модели детских шапок.
Шапка-ушанка — популярна у мальчиков. Она имеет верхний слой из плотной ткани, что защищает голову от ветра. Некоторые родители отмечают, что в такой шапке голова ребенка сильно потеет. Кроме того, использование капюшона при такой шапке невозможно.
Шапка на завязках — часто используется для детей 3-4 лет. Если материал теплый, то это удобная модель для ребенка, но она может вызывать неудобство, так как малышу трудно самостоятельно завязывать шнурки. Также шапка может развязываться и съезжать.
Шапка-шлем — популярная модель на зиму. Она хорошо защищает голову, уши, шею и горло ребенка от ветра. Но некоторые дети не любят такие шлемы.
Для сохранения внешнего вида детской шапки следует соблюдать рекомендации по уходу. При сильном загрязнении лучше обратиться в химчистку. Если шапка из шерсти, стирать ее при температуре не выше 30 градусов. Если на бирке указано, что шапку нужно стирать вручную, следуйте этому указанию. В среднем стирать шапку достаточно дважды за сезон, но если ребенок сильно потеет в ней, то стирку придется проводить чаще. Белые шапки требуют более частого стирания.