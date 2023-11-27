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Исследователи изучают таинственные контейнеры на побережье Мексиканского залива

27 ноября 2023, 07:51
Пляжи на юге США заполнились загадочными контейнерами, называемыми «бутылками ведьм». Внутри этих контейнеров можно обнаружить различные предметы, предназначенные для «погребения злых духов».

Найденные на побережье Мексиканского залива, эти странные находки вызывают беспокойство у исследователей, пишет Pravda.Ru.

Один из исследователей, Джейс Таннелл из Fox Digital, отметил, что хотя «бутылки ведьм» его лично не пугают, он не собирается открывать их из-за потенциальных рисков. Предположительно, внутри этих контейнеров могут находиться волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости», сообщает РИА Новости.

Этот обычай возник в Великобритании в 16-17 веках, когда люди верили в существование ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинаний. Чтобы защититься от таких «чар», использовались подобные «бутылки ведьм».

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