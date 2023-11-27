Исследователи изучают таинственные контейнеры на побережье Мексиканского залива

Один из исследователей, Джейс Таннелл из Fox Digital, отметил, что хотя «бутылки ведьм» его лично не пугают, он не собирается открывать их из-за потенциальных рисков. Предположительно, внутри этих контейнеров могут находиться волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости», сообщает РИА Новости.