Исследователи изучают таинственные контейнеры на побережье Мексиканского залива

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Найденные на побережье Мексиканского залива, эти странные находки вызывают беспокойство у исследователей, пишет Pravda.Ru.
Один из исследователей, Джейс Таннелл из Fox Digital, отметил, что хотя «бутылки ведьм» его лично не пугают, он не собирается открывать их из-за потенциальных рисков. Предположительно, внутри этих контейнеров могут находиться волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости», сообщает РИА Новости.
Этот обычай возник в Великобритании в 16-17 веках, когда люди верили в существование ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинаний. Чтобы защититься от таких «чар», использовались подобные «бутылки ведьм».