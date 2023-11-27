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Исследование: Замечены различия в биомаркерах крови у долгожителей уже в 65 лет

27 ноября 2023, 08:11
Согласно недавнему исследованию, люди, которые доживают до ста лет и более, часто имеют низкие показатели глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови. Эти результаты были опубликованы в журнале GeroScience.

Ученые проанализировали данные 44 636 человек, которые проходили анализы в Стокгольмской Центральной лаборатории автоматизации с 1985 по 1996 год. Из этой группы 1224 человека достигли возраста ста лет. Их показатели крови отслеживались до конца 2020 года. В рамках исследования были изучены 12 биомаркеров, включая мочевую кислоту для оценки воспаления, общий холестерин и глюкозу для оценки обмена веществ, ферменты АЛТ и АСТ, альбумин, гамма-глутамилтрансферазу, щелочную фосфатазу и лактатдегидрогеназу для оценки работы печени, креатинин для оценки работы почек, железо и ферритин для выявления анемии, пишет Pravda.Ru.

Долгожители показали некоторое снижение уровня глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови по сравнению с теми, кто не дожил до ста лет. В целом, уровни биомаркеров крови у долгожителей редко превышали нормальные значения по сравнению с остальными. Эти различия в показателях крови были замечены уже в возрасте 65 лет.

Все изученные показатели крови зависят от образа жизни и могут быть изменены. Например, высокий уровень мочевой кислоты характерен для людей, которые употребляют большое количество алкоголя и мяса. Снижение уровня глюкозы и креатинина может способствовать любая активность, включая повседневные дела, не связанные с тренировками.

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