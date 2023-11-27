Исследование: Замечены различия в биомаркерах крови у долгожителей уже в 65 лет

Ученые проанализировали данные 44 636 человек, которые проходили анализы в Стокгольмской Центральной лаборатории автоматизации с 1985 по 1996 год. Из этой группы 1224 человека достигли возраста ста лет. Их показатели крови отслеживались до конца 2020 года. В рамках исследования были изучены 12 биомаркеров, включая мочевую кислоту для оценки воспаления, общий холестерин и глюкозу для оценки обмена веществ, ферменты АЛТ и АСТ, альбумин, гамма-глутамилтрансферазу, щелочную фосфатазу и лактатдегидрогеназу для оценки работы печени, креатинин для оценки работы почек, железо и ферритин для выявления анемии, пишет Pravda.Ru.