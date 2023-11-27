Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог

На зимнее содержание дорог в Омске пойдет 47,6 млн рублей. Еще 380 тысяч направили на содержание дороги по улице Школьная в селе Рагозино Седельниковского района. Также за 73,4 млн планируется отремонтировать участок от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга» общей площадью 110,7 тысяч «квадратов».