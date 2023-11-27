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Published Сегодня, 04:56

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Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог

Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог

27 ноября 2023, 04:56
Фото: Правительство Омской области
На эти цели направили 121,5 млн рублей.

В Омской области выделили 121,5 млн рублей на содержание и ремонт дорог. Средства распределены в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Подробности рассказал сегодня, 27 ноября, глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Выделили более 120 млн рублей на зимнее содержание и ремонт дорог в области. Субсидию из областного бюджета получит город Омск, Седельниковский и Русско-Полянский районы. В этом году в рамках президентского проекта „Безопасные качественные дороги“ в области нам удалось отремонтировать 230 км магистралей. Работу продолжим и в следующем году», — написал Виталий Хоценко.

На зимнее содержание дорог в Омске пойдет 47,6 млн рублей. Еще 380 тысяч направили на содержание дороги по улице Школьная в селе Рагозино Седельниковского района. Также за 73,4 млн планируется отремонтировать участок от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга» общей площадью 110,7 тысяч «квадратов».

#Общество#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Финансирование#Субсидии#Седельниковский район#Евгений Игишев#Безопасные качественные дороги#Виталий Хоценко#Телеграм-канал#Губернатор Омской области
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