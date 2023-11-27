Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог

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В Омской области выделили 121,5 млн рублей на содержание и ремонт дорог. Средства распределены в рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской области». Подробности рассказал сегодня, 27 ноября, глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Выделили более 120 млн рублей на зимнее содержание и ремонт дорог в области. Субсидию из областного бюджета получит город Омск, Седельниковский и Русско-Полянский районы. В этом году в рамках президентского проекта „Безопасные качественные дороги“ в области нам удалось отремонтировать 230 км магистралей. Работу продолжим и в следующем году», — написал Виталий Хоценко.
На зимнее содержание дорог в Омске пойдет 47,6 млн рублей. Еще 380 тысяч направили на содержание дороги по улице Школьная в селе Рагозино Седельниковского района. Также за 73,4 млн планируется отремонтировать участок от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга» общей площадью 110,7 тысяч «квадратов».