Городок за миллион, дорожный каток и холодные батареи. Омск сегодня

Города Омской области продолжают готовиться к предстоящим новогодним праздникам, не остался в стороне и Калачинск. Местное МКУ «Городское хозяйство» уже выбрало компанию, которая сделает новогодний городок на улице Пионерская. Его стоимость составит 1 000 612,69 рублей. За эти деньги до 25 декабря подрядчик должен установить среднюю и детскую горки, две снежных скульптуры в честь символа будущего года — дракона, натуральную ель высотой не менее 10 метров, снежный лабиринт и соответствующую новогоднюю иллюминацию. Кроме того, за городком необходимо будет следить на протяжении всего времени эксплуатации.