Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Иллюстрация

Городок за миллион, дорожный каток и холодные батареи. Омск сегодня

27 ноября 2023, 14:14
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Калачинске потратят миллион рублей на новогодний городок с драконом

Города Омской области продолжают готовиться к предстоящим новогодним праздникам, не остался в стороне и Калачинск. Местное МКУ «Городское хозяйство» уже выбрало компанию, которая сделает новогодний городок на улице Пионерская. Его стоимость составит 1 000 612,69 рублей. За эти деньги до 25 декабря подрядчик должен установить среднюю и детскую горки, две снежных скульптуры в честь символа будущего года — дракона, натуральную ель высотой не менее 10 метров, снежный лабиринт и соответствующую новогоднюю иллюминацию. Кроме того, за городком необходимо будет следить на протяжении всего времени эксплуатации.

Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
Узнать подробнее

Новость №2. В Омской области в ближайшие дни ожидается гололед и снежные накаты

Такие данные сообщают жителям региона синоптики Обь-Иртышского УГМС. Так, в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, но нужно быть готовым к гололеду. Сегодня жители многих районов области уже столкнулись с этим явлением, ситуация не изменится и завтра. Температура воздуха при этом составит -2…-7° ночью, при прояснении до -12°, а днем — +1…-4°. Полный прогноз погоды читайте в материале.

Один огромный каток. Омичей предупредили о гололеде на дорогах
Узнать подробнее

Новость №3. Жители омского Любино рассказали о ледяных батареях в десятках домов

В редакцию Города55 обратились жители поселка Любино с проблемой холодных батарей в домах. Со слов местных, после запуска новой котельной десятки домов периодически остаются без тепла, а она сама работает с перебоями. В местных пабликах сообщают, что эта проблема актуальна в домах на улицах Буркенина, Советской, Октябрьской, Почтовой, 40 лет ВЛКСК, Пионерской и других. На претензии жителей Госжилинспекция отвечает лишь отписками.

Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Узнать подробнее
#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Каток#Парк#Уборка снега#Гололед#Новости#Гололедица#Ледовый городок#Итоги дня#Плохая погода#Опасная погода#Отключение отопления#Снегопады#Печное отопление#Газовое отопление#Мокрый снег#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Средсва#Новый год 2024#Холодные батареи#Батареи#Городок#Траты
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Сегодня, 11:14
«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме
Сегодня, 11:56
Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Сегодня, 09:24
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Сегодня, 06:43
Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Сегодня, 13:04
Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана
Сегодня, 13:41