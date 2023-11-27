Городок за миллион, дорожный каток и холодные батареи. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Новость №1. В Калачинске потратят миллион рублей на новогодний городок с драконом
Города Омской области продолжают готовиться к предстоящим новогодним праздникам, не остался в стороне и Калачинск. Местное МКУ «Городское хозяйство» уже выбрало компанию, которая сделает новогодний городок на улице Пионерская. Его стоимость составит 1 000 612,69 рублей. За эти деньги до 25 декабря подрядчик должен установить среднюю и детскую горки, две снежных скульптуры в честь символа будущего года — дракона, натуральную ель высотой не менее 10 метров, снежный лабиринт и соответствующую новогоднюю иллюминацию. Кроме того, за городком необходимо будет следить на протяжении всего времени эксплуатации.
Новость №2. В Омской области в ближайшие дни ожидается гололед и снежные накаты
Такие данные сообщают жителям региона синоптики Обь-Иртышского УГМС. Так, в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, но нужно быть готовым к гололеду. Сегодня жители многих районов области уже столкнулись с этим явлением, ситуация не изменится и завтра. Температура воздуха при этом составит -2…-7° ночью, при прояснении до -12°, а днем — +1…-4°. Полный прогноз погоды читайте в материале.
Новость №3. Жители омского Любино рассказали о ледяных батареях в десятках домов
В редакцию Города55 обратились жители поселка Любино с проблемой холодных батарей в домах. Со слов местных, после запуска новой котельной десятки домов периодически остаются без тепла, а она сама работает с перебоями. В местных пабликах сообщают, что эта проблема актуальна в домах на улицах Буркенина, Советской, Октябрьской, Почтовой, 40 лет ВЛКСК, Пионерской и других. На претензии жителей Госжилинспекция отвечает лишь отписками.