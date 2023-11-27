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Posted Сегодня, 20:15

Published Сегодня, 20:15

Modified Сегодня, 20:18

Updated Сегодня, 20:18

Эксперт рассказал, как высыпаться на выходных

27 ноября 2023, 20:15
Хронический недосып может вызывать ряд проблем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Сокращение продолжительности сна может привести к снижению памяти, внимания и скорости реакции, а также ухудшить работоспособность.

В долгосрочной перспективе недостаток сна может привести к ослаблению иммунитета, что повышает риск заражения инфекциями и вирусами, формированию онкологических заболеваний, развитию ожирения и сахарного диабета.

Представитель организации «Ассоциация Сомнологов» Павел Кудинов в интервью Общественной службе новостей объяснил, что продолжительность сна зависит от генетического фактора и индивидуальных особенностей каждого человека. Если для кого-то достаточно 4-5 часов сна, то для других может потребоваться от 10 до 12 часов. Рекомендация о 8 часах сна является средним показателем.

Во время сна мозг выполняет множество функций, таких как контроль над состоянием тела и переработка полученной информации. Недостаток сна не позволяет мозгу выполнить все необходимые функции, что может привести к нарушениям в работе организма. Врач указывает, что полное отсутствие сна может привести к потере рассудка и галлюцинациям.

Недосып оказывает негативное воздействие на иммунитет человека. Это увеличивает риск заражения различными болезнями и усложняет течение заболевания. Помимо этого, хронический недосып повышает риск развития онкологических заболеваний, ожирения, сахарного диабета и артериального давления.

В краткосрочной перспективе недосып сказывается на памяти, внимании, скорости реакции и работоспособности. Поэтому важно обеспечить себе достаточное количество сна.

Для людей, которым нужно доделать дела к утру, рекомендуется лечь спать на час раньше, чтобы отдохнуть и дать мозгу возможность перезагрузиться. Компенсировать недосып лучше путем раннего сна, а не продолжительного.

Итак, недосып оказывает серьезное влияние на здоровье человека. Регулярный недостаток сна может привести к ряду проблем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому важно обеспечить себе достаточное количество сна для поддержания здоровья и хорошей работоспособности, резюмировал эксперт.

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