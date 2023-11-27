Эксперт рассказал, как высыпаться на выходных

Во время сна мозг выполняет множество функций, таких как контроль над состоянием тела и переработка полученной информации. Недостаток сна не позволяет мозгу выполнить все необходимые функции, что может привести к нарушениям в работе организма. Врач указывает, что полное отсутствие сна может привести к потере рассудка и галлюцинациям.