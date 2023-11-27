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В Омске к работникам приюта попал щенок с пятью лапами

«Дрогнуло сердце». В Омске поймали щенка с пятью лапами

27 ноября 2023, 08:52
Фото: БУ г. Омска "Муниципальный приют для животных"

В Омске к работникам приюта попал щенок с пятью лапами

Собаке будут проводить ряд обследований, чтобы решить, что делать с аномалией.

В бюджетном учреждении Омска «Муниципальный приют для животных» рассказали о действительно необычном случае. При очередном отлове в городе работники заметили отстающего от стаи щенка. Как выяснилось, у него была аномалия тела.

«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок — инвалид», — отметили в официальном сообществе приюте.
Фото: БУ г. Омска "Муниципальный приют для животных"

Группа по отлову легко догнала его и заметила, что на одной из передних лап у него образовался достаточно крупный нарост, похожий на вторую лапку. Из-за врожденной аномалии щенок на улице бы вряд ли выжил, поэтому его взяли в приют.

Видео: БУ г. Омска "Муниципальный приют для животных"

Его назвали Снежком. Это милый, скромный и спокойный пес, которому планируют оказать всестороннюю помощь. Для начала сделают рентгенографию, возьмут анализы крови. После этого врачи будут принимать решение о вероятном удалении нароста.

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#Общество#Видео#Омск#Омская область#Новости#Приют для животных#Собака#Аномалии#Алина Ясинская
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