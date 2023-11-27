Бизнес в Омске: как вести дело смело?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Сейчас в России поддержка предпринимателям, в том числе начинающим, оказывается как на уровне государства, так и в сегменте B2B. Нет ничего проще, чем стать самозанятым, а зарегистрировать ИП теперь в разы легче. Значительно упростил ведение бизнеса и цифровой банкинг. Но ряд вопросов все-таки остался. Нужно ли открывать расчетный счет и где именно? Какие банковские продукты и услуги могут понадобиться? Где искать поддержку? Разберемся в этом дальше.
Как выбрать банк для ведения бизнеса?
На выбор банка влияют многие факторы, один из основных — доступность цен на услуги и скидки для начинающих предпринимателей. Порой банковское обслуживание может для них вообще ничего не стоить.
«Все будет зависеть от оборота, ниши, в которой бизнес развивается. Например, если это сфера B2B, то там может быть достаточно немного расходов, которые оплачиваются со счета, соответственно многие банки предлагают какое-то количество платежей без оплаты, например, три платежки в месяц без комиссии. То же касается и вывода средств. Надо смотреть на тарифы банков, обязательно сравнивать несколько вариантов, чтобы выбрать лучший для себя. Обратить внимание на удобство использования приложений с точки зрения интерфейса, чтобы можно было с мобильного устройства отправлять платежи, выгружать документы, если нужно подтверждение, генерировать клиентам ссылки и QR-коды на оплату и так далее», — поясняет финансовый советник, специалист по управленческому учету Диана Лебедева.
Многие предприниматели готовы платить банку лишь за те операции, которые будут регулярными: платежи в рублях, использование дистанционного обслуживания, ведение счета, поэтому подбирают подходящий под задачи бизнеса пакет. Если в планах внешнеэкономическая деятельность, то в пакете должны быть платежи в иностранной валюте и валютный контроль. Для предприятий торговли и услуг важна стоимость эквайринга. Компании с большим числом сотрудников ждут скидки по зарплатному проекту и выгодные условия по корпоративной бизнес-карте.
«Мы советуем предпринимателю выбирать банк, сравнивая расходы по каждому виду операций. Например, исходя из параметров зарплатного проекта — сколько сотрудников, какие платежи, много ли платежей самозанятым и включены ли такие виды операций в тарифный план. Еще один совет: прежде, чем выбрать „свой“ банк, стоит поработать с двумя-тремя кредитными организациям. Закон не запрещает предпринимателям иметь несколько счетов. Так вы быстрее определитесь, где выгоднее и удобнее», — рекомендует директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
Для многих представителей малого и среднего бизнеса важна также скорость проведения банком операций. Но, не попробовав сервисы в рабочем режиме, сложно сделать объективный вывод. Здесь приходится доверять мнению и рекомендациям знакомых предпринимателей из той же сферы.
Эксперты отмечают, что для владельцев малого и микро-бизнеса дополнительным плюсом в выборе банка станут нефинансовые сервисы — юридическая поддержка, онлайн-бухгалтерия, сопровождение выхода на маркетплейсы, сертификаты на бесплатную рекламу в поисковиках, соцсетях и так далее. Поэтому крупные федеральные банки теперь предлагают клиентам из сферы МСБ целые экосистемы для ведения бизнеса. Однако не все эти продукты могут пригодиться конкретному предпринимателю. Поэтому каждому предпринимателю важен индивидуальный подход банка к его делу.
Что касается формы собственности, то для выбора банка она не так важна.
«Самозанятым в 90% случаев не нужен расчетный счет, платежи можно принимать на свою банковскую карту, оттуда оплачивать налог. Требования к банкам будет определять все-таки вид бизнеса, а не форма собственности», — говорит финансовый советник Диана Лебедева.
Своими наблюдениями поделился и начальник управления малого и среднего бизнеса «Ренессанс Банка» Анатолий Медведев. По его словам, индивидуальные предприниматели и самозанятые чаще всего обращают внимание на стоимость обслуживания в банке, а также на удобство мобильного банка, поскольку сегодня практически все вопросы они решают с помощью смартфона. Этот же сегмент больше интересуется дополнительными продуктами, которые предлагает банк, и даже готовы участвовать в тестировании этих продуктов при запуске. Юридические лица уделяют внимание удобству интернет-банка и доступности в нем развитого платежного функционала, заказа различных документов, возможностей для финансовой аналитики.
«Но все группы, несмотря на свои предпочтения, предпочитают дистанционный формат взаимодействия с банками», — резюмировал эксперт.
О каких банковских инструментах полезно знать предпринимателю?
Среди банковских продуктов у предпринимателей наиболее востребовано кредитование. Об этом свидетельствует статистика ЦБ, согласно которой портфель корпоративных кредитов в стране за год вырос на 20%. Наибольший объем кредитов банки выдали заемщикам из сферы оптовой и розничной торговли — 33,7%. Далее кредитный портфель распределяется по отраслям: «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 18,8%, «Строительство» — 10%, «Обрабатывающие производства» — 9,6%. Регулятор отмечает, что «Торговля оптовая и розничная» занимает первое место по объему предоставленных кредитов в большинстве федеральных округов.
Омская область входит в пятерку лидеров Сибирского федерального округа по объему кредитного портфеля МСП. Банки региона в августе выдали предпринимателям почти 11 млрд кредитов, а общий портфель вырос до 68,9 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности у омских предпринимателей достигла 9,6% — этот показатель выше, чем в СФО и в целом по стране.
Аналитики «Выберу.ру» отмечают, что фокус банков в регионе направлен на линейку кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации «МСП», кредитно-гарантийные лимиты для участников рынка госзакупок и так далее.
Руководитель Абсолют Банка в Омске Дмитрий Ильченко рассказал о продуктах для бизнеса, которые наиболее популярны среди представителей малого и среднего предпринимательства прямо сейчас и подтвердил данные финансового маркетплейса. На первом месте сегодня действительно банковские гарантии.
«Первый драйвер по данному продукту — госзаказ. По данным Минфина, по 44 ФЗ заказчики за девять месяцев текущего года заключили 2,4 млн контрактов на 8,5 трлн рублей, что соответственно на 12% и на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом участие в одних торгах требуется обычно от трех до шести банковских гарантий: гарантия на участие в торгах, затем гарантия на исполнение контракта. Если контракт предусматривает авансирование, то потребуется еще от одной до четырех гарантий на возврат аванса. Потом может потребоваться гарантия на гарантийный период. Если предусмотрена отсрочка в оплате, то требуется еще гарантия на оплату контракта. То есть этот инструмент очень востребован, бизнес его активно использует в работе для получения надежных и масштабных контрактов. При этом стоимость выпуска гарантии не зависит от ключевой ставки и составляет от 1 тысячи рублей. Второй драйвер — работа по банковским гарантиям с крупными компаниями и холдингами. В настоящее время на наш банк открыты лимиты в 22 крупных российских холдингах. Бизнес активно включается в работу с крупными холдингами и в этом случае также наличие банковских гарантий является важным условием сотрудничества», — рассказал Дмитрий Ильченко.
Еще один популярный инструмент для бизнеса — кредитование контрактов. Иногда для исполнения выигранного тендера предприятию требуется заемные средства, и в рамках контрактного финансирования получить средства проще, чем оформлять нецелевой кредит, пояснили в Абсолют Банке. При этом в рамках исполнения контрактов по 44-ФЗ кредиты предоставляются с льготной ставкой. Эксперты полагают, что спрос на контрактное финансирование сохранится и в следующем году.
Депозиты тоже востребованы бизнесом. Из-за высоких ставок сейчас компании стали активнее размещать свободные денежные средства на вкладах.
«Ставки по депозитам для бизнеса могут составлять более 12% в зависимости от суммы и срока размещения, и это хорошая возможность получить дополнительный доход на временно свободные денежные средства. По прогнозам жесткая денежно-кредитная политика Банк России продлится до середины 2024 года. Поэтому мы ожидаем, что объем средств бизнеса на депозитах будет расти», — считает руководитель Абсолют Банка в Омске.
По его словам, предприниматели часто интересуются и факторингом — финансовой услугой для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Преимущество факторинга заключается в том, что предприятие получает оборотные средства без увеличения кредитной нагрузки.
«Факторинг дает возможность использовать деньги в обороте без требования залогового обеспечения, уменьшается риск кассовых разрывов. Нередки ситуации, когда поставщик испытывает финансовые трудности при поиске средств для расчета с кредиторами и поддержания деятельности компании. Факторинг позволяет быстро решить такую проблему, так как финансирование поступает сразу же после отгрузки товара. В целом, можно сказать, что факторинг сейчас доступнее для бизнеса, чем кредиты. По итогам 9 месяцев 2023 года банк предоставил факторингового финансирования почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По нашим прогнозам, в 2024 году спрос на факторинг будет увеличиваться», — пояснил банкир.
Эксперты отмечают, что сейчас наиболее активно развивается направление внешней торговли. Вероятно, этот тренд не только сохранится в ближайшее время, но и продемонстрирует существенный рост, что повлияет и на сферу банковских услуг.
«Разворот экономики страны на Восток, когда создаются новые возможности не только для импорта, но и для экспорта товаров и услуг, дает импульс развитию смежных отраслей: от производства и логистики до поддержки внешнеэкономической деятельности. С учетом того, что качество банковских услуг в России достаточно высоко, а сам рынок весьма технологичный, основные активности участников рынка, в том числе, в области цифрового банкинга, будут направлены на поддержку этих новых возможностей для бизнеса и повышению качества сервиса», — считает представитель «Ренессанс Банка» Анатолий Медведев.
На какую господдержку может рассчитывать бизнес?
Сейчас бизнес может получить как информационную, так материальную поддержку в специализированных учреждениях, таких как городской Центр поддержки предпринимательства или Омский региональный бизнес-инкубатор. Они помогают найти инвесторов и деловых партнеров, а также поводят большое количество бесплатных форумов и семинаров, благодаря которым предприниматели могут обучаться и прокачивать компетенции, необходимые для успешного ведения бизнеса. Также начинающие бизнесмены могут на льготных условиях получить муниципальное помещение под офис. Наконец, существенная финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе в виде грантов и субсидий.
«Многое зависит от ниши, которую занимает бизнес. Денежная поддержка может быть как частичной, так и полной. Для самозанятых, например, в сфере бьюти-индустрии, SMM-продвижения или оказания каких-либо других услуг, существует поддержка в виде социального контракта. По нему можно получить до 350 тысяч рублей. Есть разные программы для молодых предпринимателей, где участниками могут стать люди до 35 лет. Существуют гранты и для еще более молодых бизнесменов — до 25 лет. Информация об этом доступна в сообществах региональных минэкономики и минспорта. Также есть отдельные фонды, которые предлагают как региональную поддержку, так и федеральную, например, поучаствовать в какой-нибудь бизнес-миссии. Чтобы получить финансирование, важно грамотно составить бизнес-план, сделать расчеты, презентовать свой проект так, чтобы это было интересно. Если в первый раз что-то не получится, всегда можно повторить попытку и в итоге достичь цели», — отмечает специалист по управленческому учету Диана Лебедева.
Омская область — аграрный регион, поэтому достаточно большую финансовую помощь получает фермерство. Так, в этом году минсельхоз Омской области предусмотрел свыше 3,3 млрд рублей на оказание господдержки отрасли в виде субсидий и грантов. Из областного бюджета было выделено 1,67 млрд рублей, а из федерального привлечено еще 1,7 млрд рублей.
Как рассказал Городу55 первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников, ведомство оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям по 38 направлениям субсидирования, в том числе выдает гранты на развитие семейных ферм, на производство молока и зерна, на приобретение скота, кормов, техники, на стимулирование производства картофеля и овощей, а также на развитие сельского туризма и на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Условия субсидирования предусматривают заключение соглашения с региональным минсельхозом, согласно которому получатель должен достичь оговоренных результатов предоставления субсидии.
«С 2012 года министерство ежегодно проводит конкурсы по предоставлению грантовой поддержки субъектам малых форм хозяйствования для развития своего дела, в том числе на развитие начинающих фермеров, семейных ферм, а также с 2019 года участвует в реализации регионального проекта „Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства“, который включает в себя грант „Агростартап“, грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и грант на развитие агротуризма. Эти виды господдержки предусматривают прохождение конкурсного отбора. Участие в нем может принять ИП или КФХ, а также гражданин, проживающий и зарегистрированный на сельской территории или территории сельской агломерации Омской области и имеющий гражданство Российской Федерации», — пояснил чиновник.
В этом году все конкурсы уже завершены, а средства грантовой поддержки распределены среди победителей. Новые отборы пройдут уже в следующем году. Условия участия в них, включая необходимый пакет документов, появятся на официальном сайте министерства в разделе «Объявления» не позднее 15 апреля 2024 года.