Бизнес в Омске: как вести дело смело?

«Первый драйвер по данному продукту — госзаказ. По данным Минфина, по 44 ФЗ заказчики за девять месяцев текущего года заключили 2,4 млн контрактов на 8,5 трлн рублей, что соответственно на 12% и на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом участие в одних торгах требуется обычно от трех до шести банковских гарантий: гарантия на участие в торгах, затем гарантия на исполнение контракта. Если контракт предусматривает авансирование, то потребуется еще от одной до четырех гарантий на возврат аванса. Потом может потребоваться гарантия на гарантийный период. Если предусмотрена отсрочка в оплате, то требуется еще гарантия на оплату контракта. То есть этот инструмент очень востребован, бизнес его активно использует в работе для получения надежных и масштабных контрактов. При этом стоимость выпуска гарантии не зависит от ключевой ставки и составляет от 1 тысячи рублей. Второй драйвер — работа по банковским гарантиям с крупными компаниями и холдингами. В настоящее время на наш банк открыты лимиты в 22 крупных российских холдингах. Бизнес активно включается в работу с крупными холдингами и в этом случае также наличие банковских гарантий является важным условием сотрудничества», — рассказал Дмитрий Ильченко.