Спорные мнения. Омского хоккеиста Ткачева посчитали самым переоцененным игроком КХЛ

При этом трое опрошенных рассказали, что хотели бы, чтобы Ткачев перешел их команды. Представители четырех клубов считают, что он является лучшим бомбардиром сезона. Еще один руководитель признался, что желал бы к себе в команду защитника «Авангарда» Либора Шулака. Напомним, что он недавно перешел в «Адмирал».