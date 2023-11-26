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иллюстрация

Спорные мнения. Омского хоккеиста Ткачева посчитали самым переоцененным игроком КХЛ

26 ноября 2023, 05:09
Фото: Город55
иллюстрация

Хоккеиста омского «Авангарда» Ткачева посчитали самым переоцененным игроком КХЛ

Спортсмена при этом несколько руководителей клубов хотели бы видеть у себя в командах.

Стало известно, что нападающего омского хоккейного клуба «Авангард» Владимира Ткачева считают самым переоцененным игроком лиги. Издание «Спорт-экспресс» провело анонимный опрос руководителей клубов КХЛ. Соответствующего мнения об омском спортсмене один человек.

При этом трое опрошенных рассказали, что хотели бы, чтобы Ткачев перешел их команды. Представители четырех клубов считают, что он является лучшим бомбардиром сезона. Еще один руководитель признался, что желал бы к себе в команду защитника «Авангарда» Либора Шулака. Напомним, что он недавно перешел в «Адмирал».

Нападающего «ястребов» Игоря Гераськина также выделили самым переоцененным игроком. Кроме того, по мнению четырех руководителей клубов, лучший легионер КХЛ — нападающий «Авангарда» Рид Буше. Как отмечали опрошенные, у «ястреба» лучший кистевой бросок в лиге и щелчок.

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#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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