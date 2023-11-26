Мощный снегопад пройдет мимо. Синоптики рассказали, какая погода ждет Омск

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
После ураганного ветра с метелями на минувших выходных и резких перепадов температур, Омск ожидает недельная «передышка» с плавными температурами и минимумом осадков.
Согласно данным сервиса Ventusky, грядущая неделя не принесет особых температурных потрясений для горожан: на всю неделю установится облачность с прояснениями, а столбик термометра будет колебаться от 0 до — 6 градусов и лишь в воскресенье город ждет похолодание до — 13 градусов. Также синоптики предупреждают и о снегопаде в ночь с пятницы на субботу.
Напомним, что минувшая буря принесла Омску месячную норму осадков, выпавшую за один вечер, аварийное обесточивание сотни сел в области и 8-балльные пробки. Подробнее об этом можно прочитать в материалах ниже: