Мощный снегопад пройдет мимо. Синоптики рассказали, какая погода ждет Омск

Согласно данным сервиса Ventusky, грядущая неделя не принесет особых температурных потрясений для горожан: на всю неделю установится облачность с прояснениями, а столбик термометра будет колебаться от 0 до — 6 градусов и лишь в воскресенье город ждет похолодание до — 13 градусов. Также синоптики предупреждают и о снегопаде в ночь с пятницы на субботу.