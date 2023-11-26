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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Зима уже совсем рядом с Омском

Мощный снегопад пройдет мимо. Синоптики рассказали, какая погода ждет Омск

26 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Зима уже совсем рядом с Омском

Синоптики пообещали омичам бесснежную неделю

Омск ожидают: плавное похолодание, ночной снегопад, облачность и умеренный ветер.

После ураганного ветра с метелями на минувших выходных и резких перепадов температур, Омск ожидает недельная «передышка» с плавными температурами и минимумом осадков.

Согласно данным сервиса Ventusky, грядущая неделя не принесет особых температурных потрясений для горожан: на всю неделю установится облачность с прояснениями, а столбик термометра будет колебаться от 0 до — 6 градусов и лишь в воскресенье город ждет похолодание до — 13 градусов. Также синоптики предупреждают и о снегопаде в ночь с пятницы на субботу.

Прогноз температуры на грядущую неделюПрогноз температуры на грядущую неделю
Прогнозируемые осадки в пятницуПрогнозируемые осадки в пятницу
Падение температуры в воскресеньеПадение температуры в воскресенье
Прогноз температуры на грядущую неделю
Фото: Ventusky

Напомним, что минувшая буря принесла Омску месячную норму осадков, выпавшую за один вечер, аварийное обесточивание сотни сел в области и 8-балльные пробки. Подробнее об этом можно прочитать в материалах ниже:

Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области
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Снег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками
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#Погода в Омске#Омск#Омская область#Погода на выходных#Изменение погоды#Илья Скобин
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