Мигрени, тошнота и скачки давления: с чем столкнутся омичи из-за магнитных бурь

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Как спрогнозировали эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Омск надвигается несколько магнитных бурь.
Первая ожидается уже 5 декабря, после чего возмущения магнитного поля будут стихать еще несколько дней. Вторая случится позже — 17 числа. Все спрогнозированные явления ученые относят к категории слабых бурь (уровень G1).
Напомним, что магнитные бури уже бушевали в Омске 22, 24 и 25 октября. В период подобных изменений магнитного фона наиболее уязвимы метеозависимые люди: у них могут возникать недомогания, головокружения и головные боли.
Ранее Город 55 уже рассказывал о магнитных бурях в Омске: