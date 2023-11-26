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Published Сегодня, 07:43

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Омичей в декабре ждут жуткие магнитные бури

Мигрени, тошнота и скачки давления: с чем столкнутся омичи из-за магнитных бурь

26 ноября 2023, 07:43
Фото: 1MI

Омичей в декабре ждут жуткие магнитные бури

На Омск надвигаются магнитные бури. Декабрь для метеозависимых омичей может принести серьезные недомогания.

Как спрогнозировали эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Омск надвигается несколько магнитных бурь.

Первая ожидается уже 5 декабря, после чего возмущения магнитного поля будут стихать еще несколько дней. Вторая случится позже — 17 числа. Все спрогнозированные явления ученые относят к категории слабых бурь (уровень G1).

Напомним, что магнитные бури уже бушевали в Омске 22, 24 и 25 октября. В период подобных изменений магнитного фона наиболее уязвимы метеозависимые люди: у них могут возникать недомогания, головокружения и головные боли.

Прогноз магнитных бурь Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ранее Город 55 уже рассказывал о магнитных бурях в Омске:

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#Погода#Омск#Прогноз#Магнитные бури#Илья Скобин
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