Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Александр Бастрыкин проконтролирует дело сироты из Омска

Дело на контроле. Бастрыкин распорядился возбудить дело о мошеннице-омичке

26 ноября 2023, 15:27
Фото: 1MI

Александр Бастрыкин проконтролирует дело сироты из Омска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить и взять на особый контроль уголовное дело о мошенничестве в отношении сироты. Ранее СК инициировал запрос о передачи дела из МВД в свое ведение.

Как сообщили в Информационном центре Следственного Комитета России, ранее судимая за мошенничество местная жительница ввела молодого человека в заблуждение и оформила на свое имя доверенность. После чего похитила с его банковского счета крупную сумму — молодой человек получал губернаторскую премию, алименты и пенсию по инвалидности.

Также отмечается, что преступления в отношении других воспитанников детского социального учреждения, где рос и обучался потерпевший. На настоящий момент никого к ответственности не привлекли.

Кроме того, дело находится под личным контролем Сергея Марковиченко — и. о. руководителя СУ СК РФ по Омской области обязали представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Читайте также:
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке лесаВ Омске будут судить бизнесменов за кражу 99 миллионов у обманутых дольщиковНовый вид афер. Как мошенники заставляют омичей добровольно отдавать свои данные
#Омск#Омская область#Мошенничество#Расследование#Александр Бастрыкин#Бастрыкин#Илья Скобин
Подпишитесь
Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок
Сегодня, 10:42
До 43 тысяч рублей в месяц. Омская мэрия опубликовала вакансии в департаменты
Сегодня, 09:09
Растем. Омск стал лидером рейтинга городов по самым большим квартирам-студиям
Сегодня, 06:03
Спорные мнения. Омского хоккеиста Ткачева посчитали самым переоцененным игроком КХЛ
Сегодня, 05:09
Мигрени, тошнота и скачки давления: с чем столкнутся омичи из-за магнитных бурь
Сегодня, 07:43
Мощный снегопад пройдет мимо. Синоптики рассказали, какая погода ждет Омск
Сегодня, 06:47