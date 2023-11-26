Дело на контроле. Бастрыкин распорядился возбудить дело о мошеннице-омичке

Как сообщили в Информационном центре Следственного Комитета России, ранее судимая за мошенничество местная жительница ввела молодого человека в заблуждение и оформила на свое имя доверенность. После чего похитила с его банковского счета крупную сумму — молодой человек получал губернаторскую премию, алименты и пенсию по инвалидности.