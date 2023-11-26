Дело на контроле. Бастрыкин распорядился возбудить дело о мошеннице-омичке

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Как сообщили в Информационном центре Следственного Комитета России, ранее судимая за мошенничество местная жительница ввела молодого человека в заблуждение и оформила на свое имя доверенность. После чего похитила с его банковского счета крупную сумму — молодой человек получал губернаторскую премию, алименты и пенсию по инвалидности.
Также отмечается, что преступления в отношении других воспитанников детского социального учреждения, где рос и обучался потерпевший. На настоящий момент никого к ответственности не привлекли.
Кроме того, дело находится под личным контролем Сергея Марковиченко — и. о. руководителя СУ СК РФ по Омской области обязали представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.