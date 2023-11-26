Больше торговых коробок! На омском Левобережье построят еще один магазин

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В пресс-службе администрации Омска сообщили о строительстве нового магазина на Левом берегу. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение для этого.
Проектная документация прошла экспертизу, ООО «АкцентПроект» выдало положительное заключение. Магазин построят на бульваре Кузьмина в Кировском округе. Застройщиком выступит Н. В. Тихохина. Предполагается, что на Левобережье появится торговый объект площадью 240,1 кв м.
Ранее Город55 писал о том, что 17-этажный жилой дом на 70 лет Октября будет закончен омской компанией «Арт Ремстрой». Объект начали строить еще в 2005 году. По условиям контракта, дом на 157 квартир должен быть достроен за один год. Сейчас степень его готовности составляет только 25%.