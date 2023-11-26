Больше торговых коробок! На омском Левобережье построят еще один магазин

Ранее Город55 писал о том, что 17-этажный жилой дом на 70 лет Октября будет закончен омской компанией «Арт Ремстрой». Объект начали строить еще в 2005 году. По условиям контракта, дом на 157 квартир должен быть достроен за один год. Сейчас степень его готовности составляет только 25%.