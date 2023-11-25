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Зарплаты учителей и врачей, продажа самолета и итоги побед «Авангарда». Омск сегодня

25 ноября 2023, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области

Омскстат опубликовал сведения о средней зарплате работников социальной сферы и науки за январь–сентябрь 2023 года.

Так, средний доход воспитателей детских садов в регионе составляет 35 тысяч рублей, учителей — 40 тысяч, врачей — 78 тысяч, среднего медперсонала — 38 тысяч, младшего медперсонала — 36 тысяч.

Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области
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Новость вызвала недовольство в социальных сетях. Жители региона считают, что статистические данные сильно завышены. Собрали несколько комментариев на эту тему от наших читателей.

Народ против статистики. Омичи рассказали о реальных зарплатах учителей и врачей
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Новость № 2. В Омске выставили на продажу двухместный самолет за 1,3 млн

Общий налет судна составляет 200 часов. Собственник сообщает, что на самолете стоит чешский двигатель Walter Minor мощностью 210 лошадиных сил. Расход топлива — 40 литров в час, крейсерская скорость — 230 км/ч.

Мне бы в небо. В Омске за 1,3 млн продают двухместный самолет «Сапсан»
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Новость № 3. Омский «Авангард» завершил свою десятиматчевую победную серию. Анализируем беспроигрышный вояж.

Без преувеличения феноменальная победная серия омского «Авангарда» наделала много шума в хоккейных и околохоккейных кругах. Шутка ли, команда, которой уже пророчили смену главного тренера, выдала победный забег длиною в 10 матчей. Рассказываем о том, как это было, в цифрах и показателях.

Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
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#Общество#Спорт#Город#Авангард#Омск#Зарплата#Зарплаты#Итоги#Врачи#Средняя зарплата#Учителя#Евгений Игишев
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Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области
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