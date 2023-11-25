Зарплаты учителей и врачей, продажа самолета и итоги побед «Авангарда». Омск сегодня

Без преувеличения феноменальная победная серия омского «Авангарда» наделала много шума в хоккейных и околохоккейных кругах. Шутка ли, команда, которой уже пророчили смену главного тренера, выдала победный забег длиною в 10 матчей. Рассказываем о том, как это было, в цифрах и показателях.