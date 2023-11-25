Зарплаты учителей и врачей, продажа самолета и итоги побед «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость № 1. Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области
Омскстат опубликовал сведения о средней зарплате работников социальной сферы и науки за январь–сентябрь 2023 года.
Так, средний доход воспитателей детских садов в регионе составляет 35 тысяч рублей, учителей — 40 тысяч, врачей — 78 тысяч, среднего медперсонала — 38 тысяч, младшего медперсонала — 36 тысяч.
Новость вызвала недовольство в социальных сетях. Жители региона считают, что статистические данные сильно завышены. Собрали несколько комментариев на эту тему от наших читателей.
Новость № 2. В Омске выставили на продажу двухместный самолет за 1,3 млн
Общий налет судна составляет 200 часов. Собственник сообщает, что на самолете стоит чешский двигатель Walter Minor мощностью 210 лошадиных сил. Расход топлива — 40 литров в час, крейсерская скорость — 230 км/ч.
Новость № 3. Омский «Авангард» завершил свою десятиматчевую победную серию. Анализируем беспроигрышный вояж.
Без преувеличения феноменальная победная серия омского «Авангарда» наделала много шума в хоккейных и околохоккейных кругах. Шутка ли, команда, которой уже пророчили смену главного тренера, выдала победный забег длиною в 10 матчей. Рассказываем о том, как это было, в цифрах и показателях.