Всевидящее око. Для омских дорог закупят камеры видеофиксации на 19 млн рублей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Омская область планирует закупить камеры фотовидеофиксации для контроля ПДД. Соответствующую заявку опубликовали на портале госзакупок. Всего планируется приобрести 6 камер. Начальная, она же максимальная, цена контракта — 18,9 млн рублей.
Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Безопасный регион». Заявки от поставщиков принимают до 1 декабря. Доставить товар необходимо будет до 26 декабря.
«Гарантийный срок на товар, предоставляемый поставщиком, составляет не менее 24 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке», — говорится в сопроводительной документации.
Ранее Город55 рассказывал, что мэрия Омска отказалась от подрядчиков и сама начала заниматься видеонаблюдением в городе. Нововведение сэкономит бюджет и позволит оперативно следить за происходящим на общественных пространствах и автомобильных дорогах.