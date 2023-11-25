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Всевидящее око. Для омских дорог закупят камеры видеофиксации на 19 млн рублей

25 ноября 2023, 05:29
Фото: 1MI
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В Омской области закупят камеры на 19 млн для контроля за дорожным движением

Поставить товар необходимо до 26 декабря. Гарантийный срок камер должен составлять не менее 2 лет.

Омская область планирует закупить камеры фотовидеофиксации для контроля ПДД. Соответствующую заявку опубликовали на портале госзакупок. Всего планируется приобрести 6 камер. Начальная, она же максимальная, цена контракта — 18,9 млн рублей.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Безопасный регион». Заявки от поставщиков принимают до 1 декабря. Доставить товар необходимо будет до 26 декабря.

«Гарантийный срок на товар, предоставляемый поставщиком, составляет не менее 24 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке», — говорится в сопроводительной документации.

Ранее Город55 рассказывал, что мэрия Омска отказалась от подрядчиков и сама начала заниматься видеонаблюдением в городе. Нововведение сэкономит бюджет и позволит оперативно следить за происходящим на общественных пространствах и автомобильных дорогах.

Обойдемся без подрядчиков. Видеонаблюдением в Омске начала заниматься мэрия
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#Общество#Омская область#ПДД#Мэрия Омска#Госзакупки#Общественные пространства#Евгений Игишев#Видеонаблюдение#Безопасный регион
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