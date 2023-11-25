Всевидящее око. Для омских дорог закупят камеры видеофиксации на 19 млн рублей

Ранее Город55 рассказывал, что мэрия Омска отказалась от подрядчиков и сама начала заниматься видеонаблюдением в городе. Нововведение сэкономит бюджет и позволит оперативно следить за происходящим на общественных пространствах и автомобильных дорогах.