С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Домашнюю арену омского «Авангарда» признали лучшей в Континентальной хоккейной лиге. Анонимный опрос среди руководителей клубов КХЛ провело издание «Спорт-экспресс».
G-Drive Арена набрала 16 голосов из 21. Арене «Минск» отдали предпочтение 2 человека. По одному голосу у ярославской «Арены-2000», астанинской «Барыс Арены» и московской «ВТБ Арены».
Худшей ареной стал Дворец спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. За этот вариант ответа проголосовали 13 руководителей клубов. Также в списке худших оказались нижнекамская арена «Нефтехимик», екатеринбургский «Уралец» и подмосковная «Арена Мытищи».
Напомним, что омский «Авангард» завершил десятиматчевую победную серию. Город55 решил подсчитать, посмотреть и проанализировать результаты беспроигрышного вояжа «ястребов».