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Омскую G-Drive Арену назвали лучшей ареной Континентальной хоккейной лиги

С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ

25 ноября 2023, 07:19
Фото: Город55

Омскую G-Drive Арену назвали лучшей ареной Континентальной хоккейной лиги

Анонимный опрос провели среди руководителей клубов.

Домашнюю арену омского «Авангарда» признали лучшей в Континентальной хоккейной лиге. Анонимный опрос среди руководителей клубов КХЛ провело издание «Спорт-экспресс».

G-Drive Арена набрала 16 голосов из 21. Арене «Минск» отдали предпочтение 2 человека. По одному голосу у ярославской «Арены-2000», астанинской «Барыс Арены» и московской «ВТБ Арены».

Худшей ареной стал Дворец спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. За этот вариант ответа проголосовали 13 руководителей клубов. Также в списке худших оказались нижнекамская арена «Нефтехимик», екатеринбургский «Уралец» и подмосковная «Арена Мытищи».

Напомним, что омский «Авангард» завершил десятиматчевую победную серию. Город55 решил подсчитать, посмотреть и проанализировать результаты беспроигрышного вояжа «ястребов».

Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
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#Общество#Омск#КХЛ#Арена#G-Drive Арена#Евгений Игишев
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