С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ

Худшей ареной стал Дворец спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. За этот вариант ответа проголосовали 13 руководителей клубов. Также в списке худших оказались нижнекамская арена «Нефтехимик», екатеринбургский «Уралец» и подмосковная «Арена Мытищи».