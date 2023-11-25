Мне бы в небо. В Омске за 1,3 млн продают двухместный самолет «Сапсан»

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Омске выставили на продажу двухместный самолет «Сапсан». Общий налет судна составляет 200 часов. Цена — 1,3 млн рублей.
«Есть свидетельство о регистрации единичного экземпляра воздушного судна, свидетельствoo собственности. Готовы все документы для продажи, a такжe для получения сертификата летной годности», — говорится в объявлении.
Собственник сообщает, что на самолете стоит чешский двигатель Walter Minor мощностью 210 лошадиных сил. Расход топлива — 40 литров в час, крейсерская скорость — 230 км/ч.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают 63-летний «Запорожец» с золотым напылением. Машина отреставрирована. Владелец утверждает, что двигатель родной и «шепчет».