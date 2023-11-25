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Мне бы в небо. В Омске за 1,3 млн продают двухместный самолет «Сапсан»

25 ноября 2023, 08:16
Фото: Youtube // Игорь Рыжков
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В Омске выставили на продажу двухместный самолет за 1,3 млн

Общий налет судна составляет 200 часов, расход топлива — 40 литров в час, крейсерская скорость — 230 км/ч.

В Омске выставили на продажу двухместный самолет «Сапсан». Общий налет судна составляет 200 часов. Цена — 1,3 млн рублей.

«Есть свидетельство о регистрации единичного экземпляра воздушного судна, свидетельствoo собственности. Готовы все документы для продажи, a такжe для получения сертификата летной годности», — говорится в объявлении.

Собственник сообщает, что на самолете стоит чешский двигатель Walter Minor мощностью 210 лошадиных сил. Расход топлива — 40 литров в час, крейсерская скорость — 230 км/ч.

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Скриншот
Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают 63-летний «Запорожец» с золотым напылением. Машина отреставрирована. Владелец утверждает, что двигатель родной и «шепчет».

Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска
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#Транспорт#Самолет#Омск#Продажа#Цена#Регистрация#Евгений Игишев
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