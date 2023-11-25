Избили и забрали телефон. В Омской области двое мужчин ограбили подростка

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Исилькуле двое мужчин ограбили 17-летнего подростка, сообщили сегодня, 25 ноября, в пресс-службе омской полиции. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего.
Подросток возвращался домой на велосипеде, когда его остановили двое нетрезвых мужчин и потребовали отдать деньги, но парень делать это отказался. Тогда злоумышленники несколько раз ударили молодого человека, забрали смартфон и скрылись.
Полицейские по описанию задержали подозреваемых на одной из улиц Исилькуля. Телефон они продать не успели. Злоумышленниками оказались местные жители, 31 года и 29 лет, ранее мужчины были судимы за кражи, грабежи и разбои.
Следователи завели уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантам может грозить до 7 лет колонии.