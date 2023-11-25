Двух человек отвезли в больницу. Под Омском иномарка улетела в кювет и перевернулась

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Сегодня утром, 25 ноября, в Омской области произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Toyota WiLL ехала по трассе Омск-Нижняя Омка и в районе 28-го километра не справилась с управлением. Иномарка улетела в кювет, после чего перевернулась.
Водителя и пассажира, 14-летнего ребенка, с травмами отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.