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В Омской области иномарка улетела в кювет, пострадала женщина и ребенок

Двух человек отвезли в больницу. Под Омском иномарка улетела в кювет и перевернулась

25 ноября 2023, 12:12
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области иномарка улетела в кювет, пострадала женщина и ребенок

ДТП произошло утром на трассе Омск-Нижняя Омка.

Сегодня утром, 25 ноября, в Омской области произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Toyota WiLL ехала по трассе Омск-Нижняя Омка и в районе 28-го километра не справилась с управлением. Иномарка улетела в кювет, после чего перевернулась.

Водителя и пассажира, 14-летнего ребенка, с травмами отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Евгений Игишев
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