Андрей Турчак вручил благодарственное письмо главе Омского района Геннадию Долматову

Напомним, глава Омского района активно участвует в сборах и передачах гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В начале ноября он сопровождал гумконвой от региона уже в четвертый раз. Тогда в ЛНР отправили 60 тонн груза, который собирали жители города, Омского, Знаменского, Павлоградского и Русско-Полянского районов.