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Posted 25 ноября 2023, 08:07

Published 25 ноября 2023, 08:07

Modified 25 ноября 2023, 08:22

Updated 25 ноября 2023, 08:22

Андрей Турчак вручил благодарственное письмо главе Омского района Геннадию Долматову

Андрей Турчак вручил благодарственное письмо главе Омского района Геннадию Долматову

25 ноября 2023, 08:07
Фото: Администрация Омского муниципального района.
Торжественная церемония прошла в рамках XXXI Конференции Омского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вчера, 24 ноября, первый зампред Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вручил главе Омского района Геннадию Долматову благодарственное письмо за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников СВО и нуждающихся в помощи людей.

Фото: Администрация Омского муниципального района

Церемония состоялась в рамках XXXI Конференции регионального отделения «Единой России», на которой присутствовали члены регионального политического совета, делегаты, секретари местных отделений партии. Принимал конференцию музей изобразительных искусств имени Врубеля. Здесь же Геннадий Долматов принял участие в очередной благотворительной акции: в одном из залов ведется сбор игрушек для детей, проходящих тяжелое лечение в больницах.

Фото: Администрация Омского муниципального района

Напомним, глава Омского района активно участвует в сборах и передачах гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В начале ноября он сопровождал гумконвой от региона уже в четвертый раз. Тогда в ЛНР отправили 60 тонн груза, который собирали жители города, Омского, Знаменского, Павлоградского и Русско-Полянского районов.

Фото: ОРОО "Ресурсный центр "Компас"
#Политика#Общество#Омская область#Омский район#Важное
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