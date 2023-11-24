Ясновидящая Инна Мишина о правильном проведении дня Феодора Студита

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Православная церковь отмечает 24 ноября память преподобного Феодора Студита, который оставил множество богословских сочинений и боролся с еретическими учениями. В народе этот день называют Федор Мороз, потому что начинаются настоящие зимние морозы.
Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как провести этот день правильно и что следует избегать в эту дату.
По ее словам, это время подходит для проведения генеральной уборки, чтобы избавиться от ненужных вещей и привлечь удачу в дом.
«В этот день, как и во все церковные праздники, стоит задуматься о своей духовной жизни. Не отказывайте никому в помощи, даже небольшое доброе дело обязательно вернется в разы больше», — поделилась Мишина в интервью «Подмосковье сегодня».
Ясновидящая рекомендует избавиться от посуды с поврежденными краями, таким образом можно привлечь достаток и благополучие в дом.
«В этот день не стоит планировать свадьбы, по поверьям это может привести к несчастью и быстрому разрыву отношений. Также следует избегать сплетников и любителей болтать о пустых вещах. А ругаться совсем не рекомендуется», — добавила Мишина.
Ясновидящая посоветовала провести этот холодный день в кругу семьи за большим столом, приготовить любимые блюда, чтобы, несмотря на погоду за окном, сердце согрелось.