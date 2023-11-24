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Ясновидящая Инна Мишина о правильном проведении дня Феодора Студита

Ясновидящая Инна Мишина о правильном проведении дня Феодора Студита

24 ноября 2023, 10:19
Фото: 1MI
В день Феодора Студита, или Федора Мороза, по народным поверьям не стоит планировать свадьбу, ведь это может привести к несчастному браку и быстрому разводу; также в этот день следует избегать сплетников и конфликтов, а лучше всего собраться семьей за столом и приготовить любимые блюда.

Православная церковь отмечает 24 ноября память преподобного Феодора Студита, который оставил множество богословских сочинений и боролся с еретическими учениями. В народе этот день называют Федор Мороз, потому что начинаются настоящие зимние морозы.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как провести этот день правильно и что следует избегать в эту дату.

По ее словам, это время подходит для проведения генеральной уборки, чтобы избавиться от ненужных вещей и привлечь удачу в дом.

«В этот день, как и во все церковные праздники, стоит задуматься о своей духовной жизни. Не отказывайте никому в помощи, даже небольшое доброе дело обязательно вернется в разы больше», — поделилась Мишина в интервью «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая рекомендует избавиться от посуды с поврежденными краями, таким образом можно привлечь достаток и благополучие в дом.

«В этот день не стоит планировать свадьбы, по поверьям это может привести к несчастью и быстрому разрыву отношений. Также следует избегать сплетников и любителей болтать о пустых вещах. А ругаться совсем не рекомендуется», — добавила Мишина.

Ясновидящая посоветовала провести этот холодный день в кругу семьи за большим столом, приготовить любимые блюда, чтобы, несмотря на погоду за окном, сердце согрелось.

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