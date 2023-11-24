Врач: Еда из насекомых может стать причиной онкологии

Каждый человек имеет свой набор ферментов, ответственных за переваривание и усвоение пищи, отметила врач. Если организму предлагается пища, к которой он не приспособлен, то это может негативно сказаться на здоровье. Продукты с содержанием белковых смесей из насекомых могут стать именно такой пищей. Белковые молекулы, которые не успевают полностью расщепиться, попадают в кровоток через стенку кишечника и воспринимаются иммунной системой как чужеродные вещества. Иммунитет начинает формировать иммунные комплексы, что создает нагрузку на организм и вызывает проблемы со здоровьем.