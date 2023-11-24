Врач: Еда из насекомых может стать причиной онкологии

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В интервью Общественной службе новостей она рассказала, что организм большинства людей не готов к перевариванию и усвоению таких белковых молекул, поскольку они воспринимаются иммунитетом как чужеродные вещества. Постоянное потребление этих продуктов может привести к «взрыву иммунологической толерантности» и развитию автоиммунных и онкологических заболеваний.
Каждый человек имеет свой набор ферментов, ответственных за переваривание и усвоение пищи, отметила врач. Если организму предлагается пища, к которой он не приспособлен, то это может негативно сказаться на здоровье. Продукты с содержанием белковых смесей из насекомых могут стать именно такой пищей. Белковые молекулы, которые не успевают полностью расщепиться, попадают в кровоток через стенку кишечника и воспринимаются иммунной системой как чужеродные вещества. Иммунитет начинает формировать иммунные комплексы, что создает нагрузку на организм и вызывает проблемы со здоровьем.
Сегодня организм большинства россиян уже перегружен пищевыми антителами. Он постоянно сражается с неперевариваемыми компонентами экзотических и промышленно-переработанных продуктов. Кроме того, современные технологии производства пищи приводят к тому, что вместе с ней в организм человека попадает большое количество вредных веществ, таких как антибиотики, пестициды и красители. Все это делает кишечник проницаемым и истощает микробиом и иммунную систему организма.
Кишечники большинства людей не готовы к употреблению продуктов, содержащих белковые смеси из насекомых, подчеркнула Королева. Это только добавит нагрузку на органы пищеварения, которые уже неспособны справиться с этой задачей. Поступление чужеродных антигенов может привести к «взрыву иммунологической толерантности» и вызвать резкий рост автоиммунных заболеваний, онкологии и других проблем со здоровьем.
К сожалению, на данный момент нет исследований, подтверждающих безопасность употребления насекомых в пищу. Прежде чем внедрять такую практику, стоит провести эксперименты на добровольцах и изучить отдаленные результаты. По мнению эксперта, России необходимы доказательства безопасности нововведений на государственном уровне, особенно для детей. Ведь даже простые продукты имеют свои показания и противопоказания, напомнила врач.
Возможно, Россия не должна спешить следовать примеру Евросоюза, а лучше наблюдать за их опытом еще несколько десятилетий.