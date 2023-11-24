Вместо Колесника. Ольга Степанова стала первым заместителем главы омского минспорта

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
На сайте правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко. В нем сообщается о назначении первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона.
Со вторника, 21 ноября, в этой должности работает Ольга Степанова. Она будет занимать этот пост один год, как и все остальные чиновники, которые ранее входили в состав правительства Омской области. Теперь в нем числятся только заместители председателя.
Степанова до этого являлась «простым» заместителем. На посту первого заместителя находился Иван Колесник, которого назначили на этой неделе министром профильного ведомства.
Ранее министерством с 2016 года руководил Дмитрий Крикорьянц, которого новый губернатор решил отправить в отставку.