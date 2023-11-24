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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

иллюстрация

Вместо Колесника. Ольга Степанова стала первым заместителем главы омского минспорта

24 ноября 2023, 12:17
Фото: Город55
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Ольга Степанова стала первым заместителем главы минспорта Омской области

Чиновница работает в должности с начала этой недели.

На сайте правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко. В нем сообщается о назначении первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона.

Со вторника, 21 ноября, в этой должности работает Ольга Степанова. Она будет занимать этот пост один год, как и все остальные чиновники, которые ранее входили в состав правительства Омской области. Теперь в нем числятся только заместители председателя.

Степанова до этого являлась «простым» заместителем. На посту первого заместителя находился Иван Колесник, которого назначили на этой неделе министром профильного ведомства.

Ранее министерством с 2016 года руководил Дмитрий Крикорьянц, которого новый губернатор решил отправить в отставку.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Минспорта#Заместитель#Алина Ясинская#Распоряжение
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