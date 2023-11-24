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Виталия Хоценко выбрали главой регионального отделения «Единой России»

Виталия Хоценко выбрали главой регионального отделения «Единой России»

24 ноября 2023, 10:16
Фото: Правительство Омской области
За губернатора проголосовали 98% делегатов партийной конференции.

В омском музее Врубеля сегодня прошла конференция «Единой России». В ней участвовали 117 делегатов, включая представителей всех районов Омской области, депутатов регионального Законодательного собрания и Омского городского Совета. Приехал на конференцию и председатель «Единой России», секретарь политсовета партии Андрей Турчак.

Центральным пунктом в повестке мероприятия было избрание нового главы регионального отделения. До недавнего времени этот пост занимал Вадим Бережной, депутат Законодательного собрания и главврач Клинического медико-хирургического центра. Андрей Турчак предложил собравшимся кандидатуру губернатора, Виталия Хоценко. Был выдвинут и другой кандитат — Игорь Баннов, секретарь Таврического местного отделения партии.

Главу регионального отделения выбирали тайным голосованием. По итогам процедуры выяснилось, что Баннова поддержали 2 делегата, а Хоценко — остальные 115 (более 98%). Тамким образом, областных «единороссов» возглавил губернатор.

Фото: правительство Омской области
— Это не дополнительные лычки на погоны, — констатировал в своем выступлении Андрей Турчак. — Вы лично будете нести ответственность за результаты работы партии в Омской области.

Хоценко поблагодарил собравшихся за оказанное ему доверие и пообещал, что приложит все необходимые усилия.

— Значимым остается выполнение народной программы партии, — отметил губернатор. — Это обращения и наказы избирателей, которые мы обязаны отрабатывать…

Хоценко уверен, что необходимо продолжать расширять круг членов партии (сейчас их в Омской области чуть более 20 тысяч) и их сторонников, людей, готовых работать на благо страны в самых разных сферах.

Фото: правительство Омской области

Отметим, что Вадим Бережной останется в руководстве региональной партийной ячейкой: теперь он займет пост первого заместителя руководителя.

#Политика#Единая Россия#Новости#Вадим Бережной#Николай Эйхвальд#Андрей Турчак#Виталий Хоценко
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