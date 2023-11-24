Виталия Хоценко выбрали главой регионального отделения «Единой России»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В омском музее Врубеля сегодня прошла конференция «Единой России». В ней участвовали 117 делегатов, включая представителей всех районов Омской области, депутатов регионального Законодательного собрания и Омского городского Совета. Приехал на конференцию и председатель «Единой России», секретарь политсовета партии Андрей Турчак.
Центральным пунктом в повестке мероприятия было избрание нового главы регионального отделения. До недавнего времени этот пост занимал Вадим Бережной, депутат Законодательного собрания и главврач Клинического медико-хирургического центра. Андрей Турчак предложил собравшимся кандидатуру губернатора, Виталия Хоценко. Был выдвинут и другой кандитат — Игорь Баннов, секретарь Таврического местного отделения партии.
Главу регионального отделения выбирали тайным голосованием. По итогам процедуры выяснилось, что Баннова поддержали 2 делегата, а Хоценко — остальные 115 (более 98%). Тамким образом, областных «единороссов» возглавил губернатор.
— Это не дополнительные лычки на погоны, — констатировал в своем выступлении Андрей Турчак. — Вы лично будете нести ответственность за результаты работы партии в Омской области.
Хоценко поблагодарил собравшихся за оказанное ему доверие и пообещал, что приложит все необходимые усилия.
— Значимым остается выполнение народной программы партии, — отметил губернатор. — Это обращения и наказы избирателей, которые мы обязаны отрабатывать…
Хоценко уверен, что необходимо продолжать расширять круг членов партии (сейчас их в Омской области чуть более 20 тысяч) и их сторонников, людей, готовых работать на благо страны в самых разных сферах.
Отметим, что Вадим Бережной останется в руководстве региональной партийной ячейкой: теперь он займет пост первого заместителя руководителя.