Виталий Хоценко вручил передовикам сельского хозяйства государственные награды

К труженикам омской земли обратился глава региона. Виталий Хоценко поприветствовал награжденных и поздравил их с высокими результатами, а также отметил, что всегда важно помнить свои корни, а примеры из истории региона позволяют понять неисчерпаемый потенциал благодатной земли и стремиться к достижению высоких результатов.