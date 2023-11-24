Виталий Хоценко вручил передовикам сельского хозяйства государственные награды

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По итогам сельскохозяйственного года Виталий Хоценко вручил передовикам в этой отросли высокие государственные и региональные награды за вклад в развитие и заслуги перед регионом. Лучшим ил лучших были вручены ключи от автомобилей.
Среди обладателей наград — водители грузовиков, трактористы-машинисты, животноводы, операторы машинного доения, птицеводы, главы районов, руководители хозяйств, учёные. Победители получили в награду за свои достижения автомобили «Лада-Гранта». Ими были награждены те, кто занял первое место в соревновании между работниками сельскохозяйственного производства в своей природно-климатической зоне.
К труженикам омской земли обратился глава региона. Виталий Хоценко поприветствовал награжденных и поздравил их с высокими результатами, а также отметил, что всегда важно помнить свои корни, а примеры из истории региона позволяют понять неисчерпаемый потенциал благодатной земли и стремиться к достижению высоких результатов.
«Самое главное — это люди, труженики села. И сегодня я обращаюсь к вам, работники и ветераны отрасли, с благодарностью. Благодаря вам мы сегодня поставляем свою продукцию в 75 регионов страны с маркировкой „сделано в Омске“. В 38 стран мира экспортируем наши товары. И наш экспорт из года в год растет. Только за 10 месяцев 2023 года рост составил более 30%. Давайте и дальше развивать наше замечательное сельское хозяйство, больше собирать зерна, производить мяса и молока, чтобы процветала наша область и страна. С праздником!» — отметил Виталий Хоценко.
К собравшимся обратился и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Он поздравил омских тружеников села от имени федерального отраслевого ведомства о подчеркнул, что сегодня в АПК Омской области трудится 88 800 жителей региона.
«Пользуясь такой возможностью, хочу высказать вам теплые слова благодарности за ваш труд и те производственные результаты, которые вы показываете из года в год, несмотря на все сложности с погодой. Сегодня Губернатором Виталием Хоценко поставлена очень амбициозная цель по достижению объемов производства зерна, и я уверен, что на этой земле с такими людьми любые самые амбициозные цели — достижимы», — подчеркнул Андрей Разин.