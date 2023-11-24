В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По его словам, скорость работы этих устройств достаточно хорошая, а заряд батареи сохраняется на протяжении нескольких дней, пишет RT.
Однако Шейкин отметил, что количество доступных приложений для установки на эти устройства все еще недостаточно для полноценного перехода на отечественную операционную систему «Аврора».
В августе в интернете появились фотографии российского смартфона под названием «Р-ФОН».