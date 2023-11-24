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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:25

В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»

24 ноября 2023, 10:17
В Совете Федерации начали проверять отечественные мобильные телефоны, которые работают на операционной системе «Аврора». Об этом сообщил сенатор Артём Шейкин.

По его словам, скорость работы этих устройств достаточно хорошая, а заряд батареи сохраняется на протяжении нескольких дней, пишет RT.

Однако Шейкин отметил, что количество доступных приложений для установки на эти устройства все еще недостаточно для полноценного перехода на отечественную операционную систему «Аврора».

В августе в интернете появились фотографии российского смартфона под названием «Р-ФОН».

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