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В Омской области завершено строительство межпоселкового газопровода

В Омской области завершено строительство межпоселкового газопровода

24 ноября 2023, 09:21
Фото: ООО «Газпром экспо»
В Омской области завершено строительство межпоселкового газопровода к с. Троицкое и к п. Новоомский Омского района.

В мероприятии, посвященном окончанию строительства и подключению котельной в Троицком, приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак , губернатор Омской области Виталий Хоценко , член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Межпоселковый газопровод протяженностью 7,3 км построен в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 гг. Благодаря новой газовой инфраструктуре мазутные котельные в с. Троицкое и п. Новоомский переведены на газ. Они обеспечивают теплоснабжение 32 многоквартирных и 83 частных домовладений, а также нескольких социальных объектов: школы, больницы, дома культуры, колледжа и детских садов.

«Новый объект пятилетней программы ПАО „Газпром“ введен в эксплуатацию в Омской области. Это значит, что еще два населенных пункта региона переходят на экологичный, экономичный и безопасный вид топлива. На очереди строительство внутрипоселковых газопроводов, которые позволят подключить к сетевому газу более 2,7 тыс. домовладений с. Троицкое и п. Новоомский. Это заметно улучшит качество жизни населения», — отметил Сергей Густов.

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