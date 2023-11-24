В Омской области завершено строительство межпоселкового газопровода

«Новый объект пятилетней программы ПАО „Газпром“ введен в эксплуатацию в Омской области. Это значит, что еще два населенных пункта региона переходят на экологичный, экономичный и безопасный вид топлива. На очереди строительство внутрипоселковых газопроводов, которые позволят подключить к сетевому газу более 2,7 тыс. домовладений с. Троицкое и п. Новоомский. Это заметно улучшит качество жизни населения», — отметил Сергей Густов.