В Омской области 1200 женщин с детьми прошли обучение по программе «Демография»

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Омской области для женщин с детьми доступны около 200 образовательных программ по нацпроекту «Демография». Направление можно выбрать самостоятельно. Участие в проекте помогает обрести новые знания и получить востребованную профессию.
Бесплатное обучение доступно безработным мамам дошкольников, женщинам в декретном отпуске, супругам участников СВО и многим другим категориям соискателей.
В региональном минтруда рассказали, что омички выбирают программы: «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов», «Психология в образовании и социальной сфере», «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок», «Азбука цифры», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Логопедия», «Бизнес-психология», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство».
Курсы проводят преподаватели вузов и колледжей. По окончании обучения выдается квалификационный документ. Приобрести новую специальность можно и дистанционно. Участница нацпроекта «Демография» омичка Алия Каленова отметила удобство гибкого формата обучения. Раньше женщина занималась бизнеса, но решила сменить сферу.
«Такой график не позволял мне уделять достаточно времени моему ребенку, которого я воспитываю одна. Поэтому я решила закрыть свое дело и обратилась за дальнейшей помощью в службу занятости. Мое основное образование — педагогическое. Но так сложилось, что много лет я не работала по этому профилю и утратила квалификацию. Но мне очень хотелось связать свою профессию с детьми. Карьерные консультанты кадрового центра „Работа России“ предложили мне пройти обучение в рамках нацпроекта „Демография“ по специальности „Педагогика дошкольного образования“ с дополнительными часами по психологии», — поделилась Алия.
По завершению курса омичка устроилась на работу в детский сад рядом с домом.
По данным министерства труда и социального развития Омской области, 85,5% получивших новую специальность в прошлом году успешно нашли работу или организовали собственное дело.
Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». Консультацию готовы предоставить по телефону: 8 800 101 92 02 (звонок бесплатный).