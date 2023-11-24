Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Омской области 1200 женщин с детьми прошли обучение по программе «Демография»

В Омской области 1200 женщин с детьми прошли обучение по программе «Демография»

24 ноября 2023, 04:08
Фото: Правительство Омской области
Для омичек доступно около 200 образовательных программ.

В Омской области для женщин с детьми доступны около 200 образовательных программ по нацпроекту «Демография». Направление можно выбрать самостоятельно. Участие в проекте помогает обрести новые знания и получить востребованную профессию.

Бесплатное обучение доступно безработным мамам дошкольников, женщинам в декретном отпуске, супругам участников СВО и многим другим категориям соискателей.

В региональном минтруда рассказали, что омички выбирают программы: «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов», «Психология в образовании и социальной сфере», «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок», «Азбука цифры», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Логопедия», «Бизнес-психология», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство».

Курсы проводят преподаватели вузов и колледжей. По окончании обучения выдается квалификационный документ. Приобрести новую специальность можно и дистанционно. Участница нацпроекта «Демография» омичка Алия Каленова отметила удобство гибкого формата обучения. Раньше женщина занималась бизнеса, но решила сменить сферу.

«Такой график не позволял мне уделять достаточно времени моему ребенку, которого я воспитываю одна. Поэтому я решила закрыть свое дело и обратилась за дальнейшей помощью в службу занятости. Мое основное образование — педагогическое. Но так сложилось, что много лет я не работала по этому профилю и утратила квалификацию. Но мне очень хотелось связать свою профессию с детьми. Карьерные консультанты кадрового центра „Работа России“ предложили мне пройти обучение в рамках нацпроекта „Демография“ по специальности „Педагогика дошкольного образования“ с дополнительными часами по психологии», — поделилась Алия.

По завершению курса омичка устроилась на работу в детский сад рядом с домом.

По данным министерства труда и социального развития Омской области, 85,5% получивших новую специальность в прошлом году успешно нашли работу или организовали собственное дело.

Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». Консультацию готовы предоставить по телефону: 8 800 101 92 02 (звонок бесплатный).

#Общество#Образование#Омск#Омская область#Демография#Психология#Нацпроект#Евгений Игишев#Служба занятости#Дистанционное обучение
Подпишитесь
В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
Сегодня, 02:43
Срочно. В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие
Вчера, 15:20
Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку
Сегодня, 04:52
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
Сегодня, 06:31
Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом
Сегодня, 03:28
На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы
Сегодня, 05:22