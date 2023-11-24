В Омской области 1200 женщин с детьми прошли обучение по программе «Демография»

В региональном минтруда рассказали, что омички выбирают программы: «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов», «Психология в образовании и социальной сфере», «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок», «Азбука цифры», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Логопедия», «Бизнес-психология», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство».