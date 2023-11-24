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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Стоимость нефти будет зависеть от ожиданий и итогов встречи ОПЕК+

24 ноября 2023, 08:25
Специалист по анализу рынка Артем Деев в интервью RT сделал прогноз относительно стоимости нефти на следующей неделе.

По его мнению, важным фактором, влияющим на цену нефти, будут результаты и ожидания от встречи ОПЕК+. Перенос заседания с 27 ноября на 30 ноября связан с разногласиями участников альянса относительно уровня добычи, пишет RT.

Аналитик полагает, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны также снижали добычу нефти, чтобы избежать перепроизводства на рынке в следующем году.

При принятии такого решения ОПЕК+, цена на нефть к концу недели может достигнуть отметки $90 за баррель. В случае если разногласия между странами альянса не будут разрешены, стоимость нефти может упасть до значения ниже $80.

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