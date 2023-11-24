Специалист предупредил о неразумном приеме антибиотиков при простуде

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Это опасно не только для самого человека, который принимал антибиотики при простуде, но и для других людей, которые могут заразиться, пишет RT.
Он рассказал, что до сих пор случается, что пациенты сами лечат любую простуду антибиотиками без указания врача. В результате такого неправильного использования препарата микроорганизмы становятся устойчивыми к широкому спектру антибактериальных препаратов. Позднее, когда пациент заболевает более серьезно, например, пневмонией, антибиотики, которые назначает врач в больнице, перестают быть эффективными, так как бактерии уже научились им «сопротивляться», — пояснил эксперт.
Он добавил, что такой пациент становится источником устойчивых штаммов бактерий, которые могут заразить других людей в госпитальной среде.
«Антибиотикорезистентность — это способность бактерий приобретать механизмы устойчивости к антибактериальным препаратам. Это может быть природное свойство, когда бактерии изначально не подвержены действию антибиотиков (например, на синегнойную палочку не действуют пенициллины), а также приобретенное свойство — когда микроорганизм становится устойчивым к одному или даже нескольким группам антибактериальных препаратов из-за различных факторов. Более того, микроорганизмы могут передавать друг другу гены устойчивости к антибиотикам с помощью специальных молекул, так называемых плазмид, содержащих генетическую информацию», — заявил собеседник RT.
Врач подчеркнул, что неуправляемое использование антибиотиков может привести к дисбалансу микрофлоры кишечника и других органов, когда полезные микроорганизмы, выполняющие защитную функцию, погибают, а на их место появляются вредные и более агрессивные микроорганизмы.