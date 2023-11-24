Специалист предупредил о неразумном приеме антибиотиков при простуде

«Антибиотикорезистентность — это способность бактерий приобретать механизмы устойчивости к антибактериальным препаратам. Это может быть природное свойство, когда бактерии изначально не подвержены действию антибиотиков (например, на синегнойную палочку не действуют пенициллины), а также приобретенное свойство — когда микроорганизм становится устойчивым к одному или даже нескольким группам антибактериальных препаратов из-за различных факторов. Более того, микроорганизмы могут передавать друг другу гены устойчивости к антибиотикам с помощью специальных молекул, так называемых плазмид, содержащих генетическую информацию», — заявил собеседник RT.