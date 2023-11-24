Самые распространенные ошибки при составлении резюме

Рекомендательные письма от руководства и коллег могут вызвать сомнения у рекрутера. Например, если опытный работник предоставляет рекомендации, но при этом не оказался заинтересован в его задержании на работе, это может быть воспринято как желание избавиться от него любыми способами. С другой стороны, если у соискателя непродолжительный стаж работы, излишнее количество хвалебных писем может вызвать сомнения в их правдивости.