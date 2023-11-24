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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Самые распространенные ошибки при составлении резюме

24 ноября 2023, 15:33
Подготовка резюме является важным этапом поиска работы, так как оно является первым впечатлением о соискателе для работодателя или рекрутера. Однако существуют ошибки при составлении резюме, которые могут испортить общее впечатление о личности и профессионализме автора.

Общественная служба новостей рассказала, какие ошибки делают соискатели в своих резюме и как их избежать.

1. Излишняя детализация

Часто мы стараемся описать в резюме всю свою профессиональную биографию, включая работы, которые не имеют отношения к текущей должности. Например, при отправке резюме на должность менеджера нет необходимости упоминать опыт работы кассиром или аниматором.

Эксперты советуют избегать излишней детализации, не перечислять очевидные навыки и быть лаконичными, но конкретными. Важно структурировать текст, раскрывая наиболее значимую информацию о себе и своем опыте.

2. Чрезмерное количество рекомендаций

Рекомендательные письма от руководства и коллег могут вызвать сомнения у рекрутера. Например, если опытный работник предоставляет рекомендации, но при этом не оказался заинтересован в его задержании на работе, это может быть воспринято как желание избавиться от него любыми способами. С другой стороны, если у соискателя непродолжительный стаж работы, излишнее количество хвалебных писем может вызвать сомнения в их правдивости.

3. Выставление своих условий

Выставление условий в резюме, даже если они кажутся разумными (например, не звонить после рабочего времени), может быть воспринято как нежелание проявлять лояльность к работодателю. Лучше обсудить возможные условия на собеседовании и предложить разумный компромисс.

4. Завышенные требования по зарплате

Завышенные требования по зарплате часто отталкивают работодателей. Важно оценивать свою работу в соответствии с ценовой политикой рынка труда. Для этого можно изучить вакансии, которые указывают зарплату и требуемый стаж работы.

5. Небрежное оформление резюме с ошибками

Небрежность и наличие опечаток в резюме негативно характеризуют соискателя как профессионала. Важно тщательно проверять написанное, чтобы избежать ошибок.

6. Использование неподходящих фотографий в резюме

Фотография в резюме играет важную роль. Однако излишнее количество фотографий или неподходящие фотографии могут оттолкнуть рекрутера. Портретное фото или деловой стиль подходят лучше для создания положительного впечатления.

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