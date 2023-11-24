Самые распространенные ошибки при составлении резюме

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Общественная служба новостей рассказала, какие ошибки делают соискатели в своих резюме и как их избежать.
Часто мы стараемся описать в резюме всю свою профессиональную биографию, включая работы, которые не имеют отношения к текущей должности. Например, при отправке резюме на должность менеджера нет необходимости упоминать опыт работы кассиром или аниматором.
Эксперты советуют избегать излишней детализации, не перечислять очевидные навыки и быть лаконичными, но конкретными. Важно структурировать текст, раскрывая наиболее значимую информацию о себе и своем опыте.
Рекомендательные письма от руководства и коллег могут вызвать сомнения у рекрутера. Например, если опытный работник предоставляет рекомендации, но при этом не оказался заинтересован в его задержании на работе, это может быть воспринято как желание избавиться от него любыми способами. С другой стороны, если у соискателя непродолжительный стаж работы, излишнее количество хвалебных писем может вызвать сомнения в их правдивости.
Выставление условий в резюме, даже если они кажутся разумными (например, не звонить после рабочего времени), может быть воспринято как нежелание проявлять лояльность к работодателю. Лучше обсудить возможные условия на собеседовании и предложить разумный компромисс.
Завышенные требования по зарплате часто отталкивают работодателей. Важно оценивать свою работу в соответствии с ценовой политикой рынка труда. Для этого можно изучить вакансии, которые указывают зарплату и требуемый стаж работы.
Небрежность и наличие опечаток в резюме негативно характеризуют соискателя как профессионала. Важно тщательно проверять написанное, чтобы избежать ошибок.
Фотография в резюме играет важную роль. Однако излишнее количество фотографий или неподходящие фотографии могут оттолкнуть рекрутера. Портретное фото или деловой стиль подходят лучше для создания положительного впечатления.