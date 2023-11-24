Развалился купол. В Омске через суд добились реставрации здания-памятника со шпилем

Ответственные лица не признали, что именно они должны организовать ремонт, но при этом не спорили с фактом несения ими расходов по содержанию объекта. Собственники помещений здания подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции. Их обязали провести реставрацию. Однако в Омском областном суде ситуацию оценили точно также, в соответствии с законом.