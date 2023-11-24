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Updated Сегодня, 08:17

иллюстрация

Развалился купол. В Омске через суд добились реставрации здания-памятника со шпилем

24 ноября 2023, 08:15
Фото: Город55
иллюстрация

Минкульт через суд добился реставрации исторического здания со шпилем в Омске

Владельцы помещений до последнего отказывались принимать ответственность за проведение ремонта объекта.

В Омском областном суде состоялось заседание по поводу гражданского дела о реставрации объекта культурного наследия в Омске. Представители регионального минкультуры обратились в Центральный райсуд, чтобы ответственные лица привели в порядок здание по улице Ленина, 14.

По этому адресу находится объект «Московские торговые ряды», который строили в 1903 году. Он имеет статус объекта культурного наследия народов РФ регионального значения. За его состояние отвечают физические и юридические лица, которые владеют помещениями в здании.

В качестве основания сотрудники минкультуры отметили, что памятник поставлен на государственную охрану. Выяснилось, что частично разрушился центральный купол, где встроены часы. В конструкции сломались металлические детали и деформировалась отделка опорной части шпиля.

«Завершающая часть купола со шпилем находится в аварийном состоянии и требует ремонта. Разрушены слуховые окна по бокам башни со стороны южного и восточного фасадов», — рассказали в пресс-службе облсуда.

Ответственные лица не признали, что именно они должны организовать ремонт, но при этом не спорили с фактом несения ими расходов по содержанию объекта. Собственники помещений здания подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции. Их обязали провести реставрацию. Однако в Омском областном суде ситуацию оценили точно также, в соответствии с законом.

Дольщики должны привести в порядок центральный купол со шпилем. Для этого им выставили срок — полтора года с даты вступления решения в законную силу. Добавим, что в здании находятся множество торговых точек и заведения общепита, в том числе ресторан «Розы-Морозы», бары «E'bar», «Питер&Pan», SuperBurger и другие.

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#Город#Ремонт#Омск#Омская область#Суд#Новости#Исторический памятник#Реставрация#Алина Ясинская
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