Омский любительский театр «Дети двора» получил новую сцену

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:33
Идея театрального проекта «Дети двора» принадлежит инициативным жителям Советского округа. Этой осенью благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» они получили пространство для выступлений и репетиций. Теперь на новой сцене будут проходить детские спектакли, праздники, концерты и фестивали красок. Открытие площадки «Дети двора» уже отметили тематическим спектаклем, фотосессией и праздничным чаепитием.
«Наш проект объединяет ребят разных возрастов и интересов, вовлекает в творческую деятельность и взрослых. Благодаря Омскому НПЗ мы теперь можем репетировать не на полянке, а на почти настоящей сцене. Уверена, что это место станет живым центром притяжения жителей микрорайона. Спасибо предприятию за новые возможности развивающего отдыха и общения наших детей», — сказала автор проекта «Дети двора» Наталья Светлова.
Сейчас театральный проект собрал юных участников от 5 до 12 лет. Они сами ставят спектакли, выполняя роли актеров, режиссеров, костюмеров и музыкантов. Каждый раз любительские постановки собирают до 150 зрителей. Новая сцена позволит им смотреть выступления в комфортных условиях, а юным артистам — реализовать все свои творческие идеи.