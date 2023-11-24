Омский любительский театр «Дети двора» получил новую сцену

Сейчас театральный проект собрал юных участников от 5 до 12 лет. Они сами ставят спектакли, выполняя роли актеров, режиссеров, костюмеров и музыкантов. Каждый раз любительские постановки собирают до 150 зрителей. Новая сцена позволит им смотреть выступления в комфортных условиях, а юным артистам — реализовать все свои творческие идеи.