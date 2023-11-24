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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Нужна ли защита автоаккумулятора от холода

24 ноября 2023, 15:23
Зимнее утро для большинства водителей может быть настоящим испытанием, особенно когда дело доходит до запуска двигателя. Многие из нас привыкли просто завести машину и оставить ее работать несколько минут, чтобы салон прогрелся.

Однако мало кто задумывается о том, какой вред такая практика может нанести автомобилю и двигателю.

Почему запуск двигателя в холодное время года может быть вредным для автомобиля и как сохранить аккумулятор автомобиля в отличном состоянии? Ведь безразличность при предстоящем запуске может привести к серьезным проблемам и потребовать дорогостоящих ремонтов.

Эксперт по автомобилям Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей напомнил, что, если аккумулятору больше трех лет, он может перестать вращать стартер.

«В любом случае, когда автомобиль запустится, то при экстремальных температурах — при минусовых — это все равно будет холодный запуск, сухой запуск. И в этот момент на двигатель будет оказываться очень большая нагрузка», — указал он.

Сажин также напомнил, что до тех пор, пока рабочая жидкость не прогреется и не достигнет нужной температуры, нельзя нагружать двигатель. Не стоит очень сильно нажимать на педаль газа, по его мнению.

Что касается защиты аккумулятора от холода, можно использовать теплоизоляцию, такую как чехлы для аккумулятора или изоленту.

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