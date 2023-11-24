Нужна ли защита автоаккумулятора от холода

Почему запуск двигателя в холодное время года может быть вредным для автомобиля и как сохранить аккумулятор автомобиля в отличном состоянии? Ведь безразличность при предстоящем запуске может привести к серьезным проблемам и потребовать дорогостоящих ремонтов.